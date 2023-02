Réforme des retraites : 72 heures de grève dès lundi à la raffinerie de Normandie et sur les ports

Des appels à la grève reconductible à la SNCF et dans l'énergie, les raffineries et dépôts de carburants à partir de lundi contre la réforme des retraites.

Les huit principaux syndicats ont appelé mardi à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations mardi 7 et samedi 11 février contre la réforme des retraites. Parallèlement, la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME), la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) et la Fédération des Ports et Docks de la CGT appellent à 72 heures de grève reconductible les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 février dans tout le secteur de l’énergie, les raffineries et dépôts de carburant ainsi que dans les ports.

Des secteurs très mobilisés

Mardi 31 janvier, pour la deuxième journée de grèves et de manifestations à l'appel de l'intersyndicale au niveau national, les ports et raffineries étaient particulièrement mobilisés . La CGT a ainsi compté 100% de grévistes parmi les dockers du port du Havre.

Des secteurs qui ont par ailleurs multiplié les actions depuis le 19 janvier et le lancement du mouvement de protestation au niveau national. À l'appel de la CGT les centrales électriques étaient en grève deux jours supplémentaires les 26 et 27 janvier , les dockers pendant 24 heures le 26. Initialement prévue pour 48 heures les 26 et 27 la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) avait finalement levé le mouvement dans les raffineries le 27 au matin.

Grève de 48 heures à la SNCF

À la SNCF, la CGT Cheminots et SUD Rail appellent de leur côté à au moins 48 heures de grève reconductible les mardi 7 et mercredi 8 février. La grève commencera ainsi à partir du lundi 6 février à 20 heures, étant donné que les préavis couvrent les cheminots en horaires de nuit.