Réforme des retraites : 8.000 personnes manifestent à Niort, 13.000 à Poitiers selon les syndicats

La pluie n'a pas découragé les manifestants contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier dans le Poitou. Une mobilisation pour protester contre le projet du gouvernement dont la principale mesure est le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Selon les syndicats, plus de 16.000 personnes se sont mobilisées dans la Vienne dont 13.000 à Poitiers et 3.300 à Châtellerault. La préfecture elle évoque un peu moins de 10.000 manifestants au total sur le département, 7.000 à Poitiers, 2.500 à Châtellerault. Dans les Deux-Sèvres, les syndicats annoncent plus de 12.000 manifestants dont 8.000 à Niort, 2.000 à Thouars, 1.300 à Bressuire et 750 à Parthenay. Les forces de l'ordre ont de leur côté recensé un peu moins de 9.000 manifestants sur le département dont 5.500 à Niort.

Dans les Deux-Sèvres, les organisations syndicales ont prévu de se revoir dès ce vendredi 20 janvier pour décider de la suite du mouvement. Une première mobilisation en tout cas "réussie" pour David Bodin, de la CGT 79. "Nous sommes là pour gagner, nous gagnerons", a lancé au micro Jocelyne Baussant, responsable de Force Ouvrière dans les Deux-Sèvres.

Même sentiment dans la Vienne. "Objectif atteint et dépassé surtout, se félicite Julien Hémon, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Vienne. Depuis que je suis à l'UD, je n'avais jamais vu ça avec des rues noires de monde, pas d'espace entre les cortèges. On sent bien qu'il y a une exaspération qui s'est exprimée. Et on va faire monter la pression."