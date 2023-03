Réforme des retraites : 8e journée de mobilisation ce mercredi avec encore de nombreux blocages

Les opposants à la réforme des retraites ne relâchent pas la pression. Réussiront-ils leur pari de mettre le pays à l'arrêt ? Manifestations et blocages sont en tout cas prévus dès l'aube ce mercredi 15 mars 2023. À quoi faut-il s'attendre à Caen et dans l'agglomération caennaise ?

Circulation très perturbée sur le périphérique de Caen

Circuler sera très difficile dans l'agglomération caennaise. Il y a d'abord les transporteurs routiers qui dès 4h du matin vont se retrouver à l'appel de leur intersyndicale devant le Centre Routier de Mondeville. L'objectif est d'arrêter tous les camions, poids lourds et autres bus, sur le périphérique de Caen. Pour rappel le 7 mars dernier, 500 véhicules avaient été bloqués sur cet axe, laissant toutefois passer les secours et les voitures. Mais ça promet tout de même une circulation très perturbée. D'autant que les salariés de Stellantis, ex PSA Peugeot Citroên promettent eux aussi de s'inviter dans la partie

Autre point de blocage toujours à Mondeville, au centre de tri postal.

Au rond-point bleu d'IFS, où des enseignants devraient se rassembler.

Celui de colombelles où se donnent rendez-vous des salariés de plusieurs entreprises des alentours : Renault Trucks, Eurauto France, un sous-traitant et des salariés de plusieurs entreprises pharmaceutiques d'Hérouville-Saint-Clair.

Perturbations, mais plus limitées dans les transports en commun

A la SNCF : 40% des trains et bus des lignes habituelles circuleront selon la direction. Cela concerne tous les TER et trains Nomad entre la Normandie et Paris.

Coté tramway et bus prévoyez des retards et arrêts à l'approche et dans le centre-ville de Caen à partir de 13h30 lors du passage du cortège.

Les syndicats de l'éducation nationale appellent aussi à la grève. Mais il n'y aura pas ou peu d'impact sur l'accueil des élèves et le fonctionnement des classes. Dans le primaire c'est mercredi donc pas d'école. Dans le secondaire, les cours ne sont dispensés que le matin.

Difficile pour l'heure de savoir combien de manifestants réunira le cortège caennais. La manifestation unitaire prévue l’après-midi , s'élancera à partir de 14h30 de la place Saint-Pierre, en centre-ville de Caen.

A noter que L'intersyndicale ( dans les transports, l'éducation nationale, l'automobile, la santé etc...) appelle à maintenir la mobilisation également jeudi, avec un appel ferme à la grève .

Des rassemblements seront organisés devant les permanences des députés susceptibles de voter la réforme des retraites: à Merville-Franceville , celle de Christophe Blanchet, à Vire, celle de Freddy Sertin et à Bayeux celle de Bertrand Bouyx. Un appel à se rassembler devant la préfecture du Calvados à Caen est également prévu jeudi à 17H30.

