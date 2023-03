DIRECT - Suivez la 8ème journée de mobilisation à Limoges contre la réforme des retraites

Différentes actions sont organisées en Limousin pour s'opposer à la réforme des retraites et à son examen en commission mixte paritaire ce mercredi. Cinq manifestations sont programmées en Corrèze et en Haute-Vienne : à 14h à Limoges, à 15h à Tulle, Brive, et Ussel et à 17h30 à St Junien.

Le cortège parti à 14h de la place Tourny, à Limoges, arrive à la garde des Bénédictins. Le défilé s'étale jusqu'à la place Jourdan. Pour cette 8ème journée de mobilisation, les syndicats espèrent rassembler davantage de monde qu'à la dernière manifestation du samedi 11 mars.

L'intersyndicale au complet pour cette 8ème journée de mobilisation. © Radio France - Valérie Mosnier

Au même moment, le texte de loi passe en commission mixte paritaire. © Radio France - Valérie Mosnier

Cheminots, enseignants et jeunes dans le cortège limougeaud

Les cheminots sont arrivés en nombre au rassemblement à Limoges, au son du klaxon du train.

Les cheminots sont arrivés au rassemblement à Limoges. © Radio France - Valérie Mosnier

Quelques 200 jeunes sont également présents dans le défilé.

Lycéens et étudiants dans le cortège. © Radio France - Valérie Mosnier

Plancha revendicative à Tourny

Avant la manifestation de 14h à Limoges, les manifestants se sont réunis carrefour Tourny à 13h pour une "plancha revendicative". Les quelque 200 cheminots qui avaient installé ce matin un piquet de grève sur le parking de la gare routière de Limoges sont présents.

Plancha revendicative avant la grande mobilisation de 14h à Limoges. © Radio France - Valérie Mosnier