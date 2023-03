Réforme des retraites: à Auxerre, les manifestants appellent à durcir le ton

Ils étaient plus d'un millier à avoir répondu une nouvelle fois présents dans les rues d'Auxerre, ce samedi, contre la réforme des retraites.

Au cœur du cortège, quand on demande à Clotile, enseignante, combien de fois elle a manifesté sur les 7 jours de mobilisation, sa réponse fuse : "à toutes!" Un sacrifice nécessaire selon elle. "On perd une partie de notre salaire à chaque fois, mais vu ce qu'on va perdre en justice sociale, on n'a pas le choix pour les générations à venir, c'est une société vraiment trop injuste qu'on nous prépare."

Gérard, non-syndiqué, est un des rares de son entreprise à manifester, il est de tous les cortèges. "C'est un ras-le-bol général de tout ce qu'on nous supprime petit à petit", explique ce dernier. "C'est très important de venir dans la rue, les gens sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour ne pas lâcher, même s'il faut bloquer le pays."

"On est trop gentils à faire notre petit promenade dans les rues"

Se radicaliser, seul moyen d'être entendu, c'est ce que pense Nadège aide-soignante à l'hôpital et à chaque fois au piquet de grève. "Il faut durcir le ton", constate-t-elle. "On est trop gentils à faire notre petite promenade dans les rues."

Avis partagé par Frédéric Laballe, enseignant à Tonnerre et représentant du syndicat Sud-éducation-solidaire. Présent aux sept journées de mobilisation, il en est à son 17e jour de grève. "Il faut bloquer l'économie pour se faire entendre. C'est la seule solution pour se faire entendre. Macron refusent de recevoir l'intersyndical alors qu'il y a 3 millions de personnes dans les rues, c'est indigne."

