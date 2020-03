Réforme des retraites : à Auxerre, première manifestation après le 49.3

Ils étaient près de 200 à défiler dans les rues d'Auxerre contre la réforme des retraites ce jeudi 6 mars. La première manifestation depuis l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire passer la texte à l'Assemblée nationale.

Un nouveau motif de colère

Une décision qui a donné un nouveau motif de colère et d'indignation aux opposants à la réforme. C'est ce qu'explique Reynald Millot, secrétaire général de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Yonne.

C'était la première manifestation depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement à l'Assemblée Nationale © Radio France - Mathilde Bouquerel

"C'est la négation de toute négociation", s'insurge-t-il, "On savait déjà qu'il n'y avait pas de discussion possible avec les syndicats, mais là c'est le débat parlementaire lui-même qui a été shunté !"

Les femmes à l'honneur

La journée internationale des droits des femmes tombant un dimanche cette année, les manifestants ont également choisi de mettre les femmes à l'honneur. C'étaient elles qui menaient le cortège, derrière une banderole ornée de soutiens-gorge.

Les militantes menaient le cortège © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le cortège s'est dirigé vers la place Cadet Roussel, que les militants ont rebaptisés symboliquement "place Olympe de Gouges". Un choix qu'explique Isabelle Michaud, de l'Union départementale de la CGT.

"On s'est rendus compte en préparant la manifestation qu'il n'y avait aucune rue à Auxerre en rapport avec les luttes des femmes.", explique-t-elle, "On a donc décidé de créer nous-même une place, et notre choix s'est naturellement porté vers cette _figure de la révolution française_, qui a écrit "La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne", en écho à celle des "droits de l'homme et du citoyen"."