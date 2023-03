Réforme des retraites : à Avignon, les opposants favorables à une grève reconductible

La détermination des syndicats est intacte. Près de 150 personnes se sont rassemblées dans la salle des fêtes de la mairie d'Avignon, ce jeudi soir, autour des huit organisations de l'intersyndicale. Ils veulent relancer le mouvement, à quelques jours d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce massive, mardi, le 7 mars. Ils espèrent aussi que cette journée sera le point de départ d'un mouvement reconductible qui obligera le gouvernement à faire marche arrière.

ⓘ Publicité

Ce qui ressort de cette soirée, c'est la volonté de nombreux participants de durcir le mouvement. Quand le meeting ronronne un peu, Jean-François Chamayou, de la CGT Cheminots, réveille la salle. "La lutte, elle ne se souhaite pas, elle ne se prie pas, elle ne se demande pas, elle s'organise", affirme-t-il, avant d'ajouter que "cinq jours de grève n'ont pas fait bouger le gouvernement, cinq jours de plus ne le feront pas plus bouger. La solution c'est de passer par la grève et la grève reconductible". Le cheminot appelle les organisations syndicales à multiplier les assemblées générales dans les entreprises.

Il est soutenu par Thierry, retraité des industries électrique et gazière, qui demande à ce que la lutte soit élargie. "Il ne faut pas laisser les raffineurs, les gaziers-électriciens, les cheminots seuls en première ligne. Il ne faut pas seulement que les entreprises publiques s'y mettent. Il faut que le privé entre dans la danse". Dans la même veine, David apostrophe l'assemblée : "il va falloir appuyer plus fort, sinon ça va durer des années".