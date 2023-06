Réforme des retraites : à Bayonne, les manifestants ne veulent pas croire que c'est l'ultime mobilisation

" le 6 juin, on débarque la loi retraite", voilà le slogan de cette 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. la date et le slogan font évidement allusion au débarquement des alliés sur les plages de Normandie pendant le Seconde guerre mondiale. La manif s'est élancée à 10heures et demie ce mardi, comme à chaque RDV, depuis la place Sainte Ursule, à côté de la gare de Bayonne. Des milliers de personnes dans le cortège cette fois encore.

Les salariés de la petite enfance sont représentés en nombre ce mardi à Bayonne © Radio France - Bixente Vrignon

les syndicats demandent au gouvernement de suspendre cette loi. Ils lui reprochent de multiplier les effets d'annonce pour faire oublier ce texte ( lycée pro, éducation nationale, crèche).

Les autorités attendent entre 400.000 et 600.000 personnes en France, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale. 250 rassemblements ont été déclarés.