Réforme des retraites : à Bordeaux, ils sont venus manifester en famille ce samedi

"C'est pour notre avenir, on ne veut pas finir avec une retraite à 70 ans", affirme Tristan, aux côtés de ses parents dans le cortège bordelais. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites a été organisée ce samedi à Bordeaux. Comme Tristan, ils sont nombreux à être venus en famille.

Laurent, Erhel, Tristan et Alain avant le départ du cortège, devant la place de la Bourse à Bordeaux. © Radio France - Paul Sertillanges

"On emmène la famille avec nous pour montrer comment ça se passe une manifestation, explique Karl, aux côtés de ses filles. Elles voulaient aussi comprendre pourquoi on manifestait". Yumna a déjà compris l'essentiel : "C'est pour arrêter la retraite à 64 ans".

Les premières manifestations calmes ont rassuré

La violence s'invite parfois dans la rue lors des manifestations, et Céline, mère de Yumna et Alya, le sait bien. "Justement, elles ont voulu venir lors des autres manifestations étant donné que les écoles étaient fermées mais on avait la possibilité de les faire garder par les grands-parents, raconte-t-elle. On a fait les trois premières manifestations, on a vu que ça s'était bien passé, mais bien entendu s'il y a des mouvements de foule, on partira."

Une foule importante, encore, s'est réunie à Bordeaux pour dire "non" à la réforme des retraites. © Radio France - Paul Sertillanges

Ce samedi matin, il y a eu d'autres manifestations en Gironde : ils étaient 1 000 à Langon et 35 à Lesparre-Médoc selon les gendarmes, 180 devant la permanence de la députée macroniste Renaissance Sophie Panonacle à Arcachon selon la police.