Réforme des retraites : 18 200 manifestants à Bordeaux selon la préfecture, 110 000 selon l'intersyndicale.

Au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision, deux jours après le rejet des motions de censure déposées contre le gouvernement, les opposants à la réforme des retraites sont à nouveau mobilisés ce jeudi 23 mars dans les rues de Bordeaux. L'intersyndicale revendique 110.000 manifestants, soit davantage que lors du 7 mars dernier, précédent record de la mobilisation contre le projet de loi. De son côté la préfecture a compté 18 200 manifestants.

ⓘ Publicité

Pour cette 9eme mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants se sont donnés rendez-vous sur les allées de Tourny avant de rejoindre les quais Louis XVIII et Richelieu et de remonter le cours Victor Hugo. Un important dispositif de police attendait les opposants rue Sainte-Catherine. Une artère très fréquentée qui a été le théâtre mercredi soir de tensions et de poubelles incendiées.

Le cortège a ensuite traversé la place Pey-Berland jusqu'aux cours d'Albret et Aristide Briand, pour finalement prendre fin place de la Victoire. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation après le discours d'Emmanuel Macron ? Sylvie, salariée de l'hôpital Charles Perrens, se demande s'il ne faut pas lancer un appel à la grève générale après les dernières manifestations et blocages.

"Il faut continuer mais sans débordement", affirme Joël, ancien carreleur dans son gilet de la CGT. Des débordements qui pourraient, craignent les syndicats, retourner l'opinion publique jusque là favorable aux opposants.