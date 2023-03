Réforme des retraites : 40 000 manifestants à Caen d'après la CGT, le cortège rapidement scindé en deux

40 000 manifestants à Caen jeudi dernier d'après les syndicats, 19 200 d'après la Préfecture du Calvados (contre 42 000 et 24 200 au plus fort du mouvement), autant aujourd'hui d'après la CGT, en attendant l'estimation des forces de l'ordre. La colère ne semble pas retomber. On retiendra qu'une partie des manifestants a choisi de ne pas suivre le cortège officiel pour se rendre devant la Préfecture du Calvados où la situation avait été tendue la semaine dernière.

Les forces de l'ordre ont choisi de fermer le boulevard Bertrand situé entre la Préfecture et la mairie de Caen, par mesure de précaution.

Les manifestants ne désarment pas © Radio France - Elodie Touchais

Onze personnes avaient été interpellées à Caen , lors de la manifestation contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars. Selon le procureur de la République de Caen, deux ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Ils ont aussi l'interdiction de manifester durant 2 ans.