Réforme des retraites : à Châteauroux, une distribution de tracts pour appeler à la mobilisation ce 9 janvier

Châteauroux, France

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en ce début d'année 2020. Ce vendredi matin à Châteauroux, a l'appel d'une intersyndicale CGT,FO,FSU, et SOLIDAIRES, une cinquantaine de personnes ont distribué des tracts pour appeler à la mobilisation du 9 janvier. des Distributions à plusieurs endroits stratégiques comme le rond-point de Darty à Cap Sud ou celui de Brico Dépôt au Poinconnet

Mettre un coup d'arrêt au projet de réforme

Une action, dans l'ensemble, très bien reçue par les automobilistes. Ils étaient nombreux a lancé un petit mot de soutien à la volée au passage de leur véhicule. Des comportements qui ont donné le sourire à Florent Trinquart, délégué CGT du secteur métallurgie de l'Indre. "Cela met quand même du baume au cœur" admet-il.

Mobiliser massivement le 9 janvier

"On disait que les Français allaient tout accepter de ce qui vient de l'Elysée et en fait on voit que les gens ont une prise de conscience et ils disent ça suffit. Parce qu'il y a eu la réforme du chômage, là c'est la retraite et on sait très bien qu'ensuite le gouvernement a pour projet de réformer la sécurité sociale" craint Florent Trinquart. "Donc il faut mettre un coup d'arrêt, nous on ne lâchera pas. On l'a déjà dit : Cela fait longtemps qu'on mène le combat, ça va faire un mois, donc on ne peut plus reculer. Même si il n'est pas parfait, on veut garder notre modèle social français". Le syndicaliste espère beaucoup de monde dans les rues de Châteauroux ce jeudi 9 janvier prochain. Et pourquoi pas plus que le 5 décembre dernier ? La mobilisation avait alors réuni entre 6 et 8 mille personnes.