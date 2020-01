Réforme des retraites : à Dijon, la manifestation s'élance de la place de la Libération

Dijon, France

Les premiers manifestants contre la réforme des retraites se sont rassemblés en tout début d'après-midi ce jeudi sur la place de la Libération à Dijon.

Parmi eux de nombreux syndicalistes et une cagnotte pour soutenir les cheminots grévistes.

Une cagnotte pour soutenir les grévites © Radio France - Thomas Nougaillon

Des professeurs participent également à la manifestation ce jeudi.

Selon les chiffres publiés par le rectorat de Dijon, les taux de participation dans les collèges et lycées, à 11 heures, au mouvement de grève de ce jeudi dans l’académie étaient d'un peu plus de 14 % chez les enseignants contre environ 18 % au national. Dans les écoles maternelles et primaires, on compte un peu plus de 12 % des enseignants (près de 19 % au national)

Des professeurs de lettre en lutte © Radio France - Thomas Nougaillon

Avant le départ du cortège, la secrétaire départementale de la CGT de Côte-d'Or donne déjà rendez-vous aux manifestants samedi à Dijon ce samedi 11 décembre à 14 h cette fois au départ de la place de la République.

Sandrine Mourey de la CGT invitant les manifestants pour un autre rendez-vous samedi à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Le syndicat Solidaires participe également au cortège, représenté par Elie Lambert.

Partout dans le pays, ce sont plus de 200 manifestations qui sont organisées pour la quatrième journée nationale contre la réforme des retraites.