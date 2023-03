Réforme des retraites : à Donges, la raffinerie poursuit la grève jusqu'au jeudi 16 mars

Plus une goutte de carburant ne sort de la raffinerie, ni par camion, ni par bateau, ni par pipe depuis mardi 7 mars, 5 heures du matin. La raffinerie TotalEnergies de Donges est paralysée et le mouvement de grève contre la réforme des retraites va se poursuivre "au minimum jusqu'à jeudi 16 mars 21 heures", annonce l'intersyndicale à l'issue de l'AG ce vendredi après-midi.

Faut-il craindre une pénurie de carburant ?

"L'exaspération monte face à l'indifférence et au mépris du gouvernement, qui pourrait se traduire par une explosion sociale. L'Élysée en portera l'entière responsabilité", assure le délégué CGT Fabien Privé Saint-Lanne qui évoque un taux de grévistes quotidien autour de 80%. Et le délégué CGT reconnaît que si le mouvement devait durer et s'amplifier y compris sur les autres plateformes, ce qu'il appelle de ses vœux, "immanquablement, la pénurie de carburant se fera sentir".

Fabien Privé Saint-Lanne, délégué syndical CGT à la raffinerie TotalEnergie de Donges © Radio France - Hélène Roussel

Le délégué CFDT assure lui qu'une grève reconductible et aussi dure aux côtés de la CGT n'est pas dans ses habitudes, "mais face à la surdité de nos dirigeants, nous n'avons pas le choix", explique Adrien Vaugrenard avant de confirmer être poussé par sa base sur le site de la raffinerie.

L'assemblée générale d'ailleurs a été rapidement expédiée. Signe pour Force Ouvrière d'une très forte détermination des salariés à poursuivre le mouvement. "On a l'impression que seul compte la voix du président de la République, mais on est en démocratie et la force de travail, l'économie, c'est nous ! Il va bien falloir qu'on nous entende !", s'insurge Marin Guillotin, du syndicat FO.