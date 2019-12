Réforme des retraites : on a fait tester le simulateur à un professeur syndicaliste

Limoges, France

Il a su se faire attendre. Après plusieurs semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, le simulateur "officiel" proposé par le gouvernement pour savoir qui sera concerné par la mesure a été mis en ligne ce jeudi 19 décembre avec un jour de retard. L'outil est accessible sur le site du secrétaire d'État aux retraites et est en fait très basique. Il se contentera de vous indiquer si vous êtes ou non concerné par la réforme, mais ne calculera pas votre pension. Il est toujours possible en revanche de calculer ses droits à la retraite avec le système actuel, sur son espace personnel du site info-retraite.fr.

Simulateur officiel vs. "simulateurs militants"

Ces dernières semaines, de nombreux simulateurs ont vu le jour, souvent mis en ligne par des syndicats ou des partis politiques. C'est le cas par exemple du SNES, un syndicat d'enseignant qui a publié etmaretraite.fr, entièrement dédié aux professeurs.

Patrice Arnoux est justement co-secrétaire académique du SNES-FSU en Haute-Vienne. Il est aussi professeur de mathématiques. France Bleu Limousin lui a proposé de découvrir l'outil mis à disposition par le gouvernement. Les deux premières questions sont assez simples. Tout d'abord "Êtes-vous actuellement à la retraite ?" Si vous répondez "oui", alors vous n'êtes tout simplement pas concerné par la mesure. Le simulateur vous demande ensuite votre profession, puis votre âge. Première surprise pour Patrice Arnoux : "Je suis né avant 1975 et le simulateur me dit que je ne suis pas concerné. Ce qui est faux puisque je vais être concerné par l'âge pivot."

Pas de personnalisation mais des "cas-types"

Après avoir répondu à toutes les questions, le simulateur vous indique simplement si vous faites partie des concernés par la réforme ou non. Mais aucune estimation de votre future pension. En revanche, le gouvernement a établi 150 exemples, des "cas-types" censés représenter la diversité des parcours, professions et situations des Français. Mais ce n'est pas sans quelques surprises selon Patrice Arnoux : "On a par exemple une assistante maternelle qui touche 80% du SMIC tout au long de sa carrière. Et si elle prend sa retraite à 65 ans, elle touche 340 euros de plus que lorsqu'elle travaillait ! C'est quelque chose d'impossible. Mais en lisant les petites lignes, on découvre que dans ses calculs, le gouvernement a revalorisé les salaires en fonction de la future inflation. Bref ce n'est pas comparable avec les salaires d'aujourd'hui. Pour moi, il y a entourloupe et un affichage qui vise à tromper les gens."

Du côté du simulateur militant du SNES, les résultats sont loin d'être les mêmes. À le croire, un professeur pourrait perdre jusqu'à 1000 euros bruts de retraite par mois. Mais il va falloir encore quelques mois pour démêler réellement le vrai du faux. Le gouvernement promet une deuxième version de son simulateur pour fin janvier, avec quelques 300 cas-types. En revanche, avant d'avoir le simulateur qui prend en compte le situation personnelle de chacun, il faudra attendre au moins la mi 2020.