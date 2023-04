Réforme des retraites : à Loches, la mobilisation ne faiblit pas

Depuis fin janvier, chaque manifestation contre la réforme des retraites à Loches rassemble entre 200 et 300 participants. Celle de ce jeudi n'a pas fait exception : ils étaient 250.

"On essaye de développer un maximum le local"

Les syndicats locaux (CFDT, CGT, FSU et FO) organisent les manifestations systématiquement en soirée. "Je ne peux pas me déplacer sur Tours, je suis assistante maternelle et je travaille, explique Nadine, 60 ans, bien heureuse de cet horaire. J'ai débauché à 17h30 et je suis venu ici."

"On n'habite pas très loin et on était bien contentes de trouver une manifestation en fin de journée, c'est plus pratique dans l'organisation familiale", ajoute Mathilde, venue avec ses deux filles Agathe et Rebecca.

Deux membres de la CFDT sont descendus de Tours avec un camion et une sono. "Pour mettre de l'ambiance et les soutenir surtout, explique Sébastien. On est loin de Tours mais on sait qu'il y a un combat aussi à Loches. On vient aider les camarades."

"Ça fait plaisir, lui répond Cyril, militant lochois encarté à la CFDT. On essaye de développer un maximum le local."

Sophie ne veut rien lâcher et espère voir les manifestations grandir à Loches. © Radio France - Paul Sertillanges

"Habituellement, quand il y a des manifs, quelques fois sur des gros sujets on arrive à faire des rassemblements où on est 30, 40 ou 50 personnes, mais on ne peut pas franchement manifester, explique Sophie, infirmière au CH de Loches. Là, c'est la dixième [manifestation] et on est toujours entre 200 et 400. Ça montre l'ampleur du désaccord de la population."

