Réforme des retraites : à Montoir, les salariés d'Elengy remettent un peu de gaz dans le réseau

Ce n'est pas la fin du mouvement, bien au contraire souffle un salarié, "l'enjeu, c'est bien de tenir le plus longtemps possible dans la grève surtout après l'échec de la rencontre avec Madame Borne". Or, au bout de quatre semaines de grève, certains "tirent vraiment la langue, il fallait qu'on réduise l'impact financier" poursuit ce délégué syndical CGT. A Montoir-de-Bretagne comme à Fos-sur-Mer d'ailleurs, les salariés d'Elengy vont donc réinjecter un peu de gaz dans le réseau. "Le débit au strict minimum".

La torche s'éteint mais la grève continue

Suffisamment toutefois pour permettre aux salariés qui se relaient six par six depuis le début du mouvement pour assurer la sécurité de ce site Seveso de toucher un peu plus d'argent à la fin du mois. Suffisamment aussi pour éteindre l'immense flamme Elengy visible de très loin depuis le début de la grève et qui représentait tous les grévistes à elle toute seule. La torche va donc s'éteindre, plus besoin de brûler l'excédent d'évaporation de gaz pour éviter l'explosion à partir du moment où le robinet est à nouveau ouvert.

Conséquences : quelques méthaniers vont pouvoir amarrer, "pour décharger le minimum de gaz nécessaire", mais le piquet de grève est maintenu. "Pas de camions citerne, pas de travaux sur le site, et pas de déchargement de navire commerciaux" assure la CGT Mines Energie qui donne rendez-vous dans une semaine, le mardi 11 avril pour la prochaine AG. Le syndicat assure par ailleurs que la caisse de grève fonctionne à plein régime. "Une caisse de grève ? c'est une grande première chez Elengy à Montoir" confirme encore ce salarié du terminal méthanier*.*