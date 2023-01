Réforme des retraites : à Nîmes, une manifestante déclare sa flamme à Pierre Niney

Manifestation contre la réforme des retraites à Nîmes. Sur une pancarte "Si on avait voulu se faire b.. par le gouvernement, on aurait élu Pierre Niney"

Y sera-t-il sensible ? Il y avait certainement des mots plus délicats pour lui déclarer sa flamme. Mais le message est clair, est bien passé ! A Nîmes, dans le cadre de la journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, une pancarte a attiré tous les regards au milieu de la foule (9 000 personnes selon la police, 20 000 selon l'intersyndicale) : celle d'une jeune manifestante qui à sa façon a fait sa déclaration d'amour à l'acteur Pierre Niney.