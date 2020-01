Réforme des retraites : à Niort et Poitiers, les avocats reconduisent la grève jusqu'au mardi 4 février

Poitou-Charentes, France

"Jamais la profession n'a été autant en danger. Soit on hausse largement la mobilisation, soit on se laisse manger", a déclaré la bâtonnière du barreau des Deux-Sèvres maître Anne-Laure Blouin lors de l'assemblée générale qui s'est tenue ce lundi midi, à Niort. Une quarantaine d'avocats étaient présents. Ils voté pour la reconduction du mouvement jusqu'au mardi 4 février. Même chose pour les avocats de la Vienne, à Poitiers.

Cette réforme est injuste

"Cette réforme est extrêmement préjudiciable aux avocats. Nous sommes la profession la plus attaquée dans le cadre de ce texte. C'est une réforme injuste", martèle Anne-Laure Blouin. "Le gouvernement est revenu sur des positions extrêmement dures. Pas d'autonomie de notre caisse, on a aucune idée de la manière dont il va calculer nos points", poursuit la bâtonnière.

Continuer à enrouer la machine judiciaire

Sur les modalités d'action, les avocats veulent aller encore plus loin cette semaine. "On veut continuer à enrouer la machine judiciaire, à poser des difficultés. Pas pour nos clients évidemment, on est tous viscéralement en souffrance de cette grève que l'on est obligés de faire. Mais si on le fait c'est pour continuer à travailler demain", explique maître Anne-Laure Blouin.

Des avocats des Deux-Sèvres prévoient se rendre à Paris le lundi 3 février, jour de mobilisation des avocats et d'autres professions.