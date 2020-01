Réforme des retraites : à Orléans, au moins 5000 personnes relancent la mobilisation

Orléans, France

Comme à chaque fois, depuis le 5 décembre dernier, le rendez-vous pour la manifestation orléanaise est fixé sur le parvis de la cathédrale, mais très vite la rue Jeanne d'Arc est bondée. Au plus fort du défilé, on compte plus de 5000 manifestants, brandissant pétards, fumigènes et défilant au rythme des différentes sonos.

En tête du cortège de cette nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, une cinquantaine de lycéens de Voltaire, à la Source.

Un cortège hétéroclite et des revendications diverses

Gabriel, élève en terminale, explique que ce jeudi matin il a décidé avec ses camarades de classe de bloquer son lycée et de venir manifester : "on se mobilise contre la réforme des retraites, qui nous touchera dans notre futur, et par solidarité avec les travailleurs actuels. Ce sont nos familles, nos parents. Mais on veut aussi se faire entendre contre la catastrophe écologique qui nous attend, contre la précarité étudiante, contre le chômage".

Un peu plus loin les avocats du barreau d'Orléans sont également une cinquantaine, derrière leur banderole, et juste à côté de militants CGT. "C'est très rare qu'on soit dans la rue" explique Hugues Leroy, le bâtonnier.

"C'est le signe d'une grande colère. Evidemment chacun a ses revendications, on n'a pas tous les mêmes raisons d'être là, mais partout on sent l'injustice qui gronde et qui nous motive".

Egalement très mobilisés, les enseignants, encore une fois. Les syndicats avaient annoncé ce jeudi plus d'un tiers des professeurs des écoles en grève dans le Loiret. Les enseignants du secondaire sont également très présents, derrière leurs banderoles.

Ce n'est pas une réforme, c'est le bazar !

Anne Huez est prof de français au lycée François Villon à Beaugency, elle brandit une pancarte sur laquelle est écrit : "ceci n'est pas une réforme, une façon de réinterpréter Magritte ! La réforme du gouvernement, ce n'est pas une réforme, c'est des cadeaux aux uns, aux autres, et au final, c'est le bazar".

Plus de 5000 personnes ont manifesté ce jeudi 9 janvier à Orléans contre la réforme des retraites © Radio France - Anne Oger

Arrivée en haut de la rue de la République, noire de monde, Sylvie Berthuit, porte-parole de la CGT, annonce que ses collègues du secteur Energie ont frappé fort : "il y actuellement des coupures de courant dans le centre ville, le tram est entièrement bloqué, et les commerces n'ont plus d'électricité". Elle explique : "c'est une forme d'action comme les autres, c'est une autre façon de se mobiliser".

Les commerçants, eux, sont furieux, alors qu'on est au deuxième jour des soldes.