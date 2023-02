Réforme des retraites : à Orléans, les manifestants vont emprunter un nouveau parcours ce samedi

C'était une idée de la CFDT, soutenue par tous les syndicats : manifester un samedi pour mobiliser le plus de personnes et notamment les salariés du privé qui n'ont pas pu se libérer les autres fois. A Orléans, le cortège partira à 14H de la place Sainte-Croix, devant la Cathédrale.

"Un parcours plus sécurisant pour les familles avec enfants"

Comme le 31 janvier dernier, il prendra ensuite la direction des mails, via le boulevard Alexandre Martin pour bifurquer très vite rue de la République et Place du Martroi. La suite est une nouveauté : le cortège descendra la rue du Cheval Rouge jusqu'au quai de Loire pour remonter rue Royale et rue Jeanne d'Arc. " Je n'ai pas calculé mais c'est un peu plus court que d'habitude" explique Pascal Sudre, le secrétaire départemental de la CGT. " On a voulu aussi quelque chose de plus sécurisant pour les familles qui viendront avec les enfants."

En pleine braderie d'hiver, les commerçants orléanais apprécient peu l'organisation de cette manifestation

En restant dans l'hyper-centre d'Orléans, la manifestation va évidemment impacter l'activité commerciale. Ce qui n'est pas anodin un samedi et encore moins avec la braderie d'hiver qui se termine. "Evidemment, ce n'est pas l'idéal du tout" confie Sandra Boutet, la responsable de la boutique Joot, rue Jeanne d'Arc. "Les jours de manif ne sont pas bons pour nous en terme de chiffre d'affaire. En plus, le tramway est coupé donc les clients éventuels hésitent à venir." La commerçante explique qu'une manifestation le samedi matin aurait peut-être été moins pénalisante. Mais, "personne nous a demandé notre avis et encore une fois, on doit s'adapter" déplore cette responsable de magasin.

Sur l'ensemble du Loiret, 5 manifestations sont prévues ce samedi

-Orléans, 14H00 devant la Cathédrale

-Montargis, 14H30,place du Pâtis

-Gien, 10H00, place Jean Jaurès

-Pithiviers,14H00, place Duhamel

-Beaugency, 14H00, parking des chaussées