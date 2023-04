Réforme des retraites : à quelles perturbations s'attendre dans la Manche ce jeudi 6 avril ?

Et de 11. L'intersyndicale ne lâche pas et organise une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril, au lendemain d'une réunion qui n'a rien donné avec la Première ministre à Matignon. Six manifestations sont prévues dans la Manche et des perturbations sont à prévoir dans les transports et les écoles.

ⓘ Publicité

Six rassemblements prévus dans la Manche

La mobilisation commencera aux aurores pour les routiers normands, qui prévoient de bloquer une nouvelle fois la zone commerciale de Mondeville, près de Caen, dès 4h30. Autre blocage à Granville, au rond-point Brico Leclerc, à partir de 7h.

A Cherbourg, l'intersyndicale organise des barrages filtrants devant la gare et au niveau du pont-tournant, entre 6h et 11h.

Les Manchois sont ensuite invités à rejoindre les six rassemblements prévus dans le département :

- Granville : place de la mairie, à 10h30

- Coutances : place Saint-Nicolas, à 10h30

- Saint-Lô : place de la mairie, à 10h30

- Carentan : rond-point Leclerc, à 14h

- Cherbourg : place Napoléon, à 14h30

- Avranches : place de la mairie, à 15h30

Un train sur deux sur les rails, des perturbations sur les réseaux de bus

Côté transports, des perturbations sont à prévoir. D'abord, sur les rails. Aucun train ne circulera sur la ligne entre Caen et Rennes , qui passe par Saint-Lô, Coutances et Granville. Sur la ligne Paris-Granville , un train sur deux circulera, avec trois trains dans chacun des deux sens. La moitié des trains également entre Paris et Cherbourg : quatre trains de Paris jusqu'à Cherbourg et six trains de Cherbourg à Paris.

Des perturbations sont également prévues sur les réseaux de bus. A Cap Cotentin, aucun bus ne prendra la route sur les lignes 2 et 6. Les services Domino sont également à l'arrêt et les différents bus pourraient avoir du retard en centre-ville de Cherbourg, à cause des blocages et manifestations.

Pas de bus supprimé sur le réseau Slam, dans l'Agglo de Saint-Lô, mais des retards potentiels sur les lignes A, B et C, entre 6h et 20h. En revanche, tout roule normalement sur le réseau Neva, à Granville.

Pas de cantine scolaire dans certaines écoles de Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô

Le milieu scolaire n'est pas épargné par les grèves. A Saint-Lô, la cantine de l'école de l'Yser est fermée, sans possibilité d'accueillir les enfants entre midi et deux. Les parents doivent donc venir les chercher. Pas de cantine non plus à l'école Samuel-Beckett, mais là, les élèves pourront être accueillis en apportant leur pique-nique.

Les écoliers cherbourgeois, eux, seront nombreux à rentrer manger chez eux, ce jeudi. Les cantines scolaires sont fermées dans la moitié des écoles de Tourlaville , La Glacerie et Querqueville , et presque dans l'intégralité des écoles de Cherbourg-Octeville et Equeurdreville-Hainneville .