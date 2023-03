Réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre en Indre-et-Loire pour la mobilisation du 23 mars ?

Pour l'intersyndicale, cette journée du 23 mars est un peu le juge de paix. Ce sera la première mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites depuis l'adoption du texte grâce au 49.3. En Indre-et-Loire, le gros rendez-vous, c'est la manifestation de Tours, à 10h, au départ de la place de la Liberté. Le cortège prendra la direction de la place Anatole France et empruntera les ponts Wilson et Napoléon, avant un retour en haut de la rue Nationale.

ⓘ Publicité

L'objectif affiché par les syndicats tourangeaux est de frapper fort, après une dernière mobilisation décevante, la plus faible depuis le début du mouvement. Le 15 mars, il n'y avait que 3.600 personnes dans les rues selon la police et 5.000 selon l'intersyndicale.

La fac des Tanneurs encore bloquée

Juste avant, dès 9h, les salariés de la sécurité sociale sont appelés au rassemblement devant leurs locaux respectifs, alors que les postiers eux vont se faire entendre devant le commissariat de la rue Marceau. Les étudiants, eux, tiendront dès l'aube le piquet de grève de la fac des Tanneurs. Un mouvement reconduit pour la toute la semaine, en assemblée générale, mardi soir. La grosse inconnue, en revanche, c'est de savoir si les lycéens reprennent les blocages, maintenant que les épreuves de spécialité du bac sont terminées.

Ailleurs dans le département, une autre manifestation est prévue à 18h, à Loches, au départ de la place du marché aux fleurs.

Côté transport, le trafic sera très perturbé avec des annulations sur la plupart des lignes de bus Fil Bleu dans l'agglomération tourangelle. Le tramway, à l'inverse, circulera normalement, sauf pendant la manifestation. Et à la SNCF, comptez en moyenne 1 TGV sur 2 et 1 TER sur 3 dans la région.

Trois écoles fermées à Tours

Du côté des écoles, la grève s'annonce sur le papier moins visible que les précédentes. À Tours, seulement trois établissements scolaires seront fermés, contre une bonne quinzaine jusqu'à présent. Mais 38 sont éligibles au service minimum d'accueil, ce qui veut dire que si au moins 25% des enseignants sont grévistes, les enfants sont accueillis et pris en charge par les services de la mairie. Par ailleurs, 27 restaurations scolaires seront fermées. Pour les maternelles, les familles sont invitées à venir chercher les enfants à 11h30. Pour les élémentaires, les élèves pourront rester sur place et manger un pique-nique fourni par les parents. Exception faite de Maryse-Bastié et Stpéhane Pitard où il n'y aura pas d'encadrement, les animateurs étant grévistes.

Enfin, sachez qu'avec le blocage des raffineries, 80 stations-services sur 87 manquent d'au moins un carburant en Indre-et-Loire, selon les derniers chiffres du gouvernement.