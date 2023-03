Réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre en Limousin ce mercredi 15 mars ?

Les intersyndicales haut-viennoises et corréziennes prévoient plusieurs actions avant les manifestations de l'après-midi

Nouvelle journée de mobilisation ce mercredi, la huitième, contre la réforme des retraites. Le texte est examiné en commission mixte paritaire à partir de 9h à huis clos. En cas d'accord entre sénateurs et députés, le texte pourrait être soumis au vote du Sénat puis à l'Assemblée dès jeudi. Les opposants veulent maintenir la pression et organisent différentes actions avant les manifestations de l'après midi .

Ce mardi déjà, des agents Enedis de Haute-Vienne et de Corrèze se sont mobilisés devant le siège régional de l'entreprise à Limoges , au niveau d'Ester technopole. Ils se sont rassemblés avec une trentaine de camions, dont certains équipés de nacelles, qui ont été déployées. Par ailleurs le piquet de grève commun à Enedis et Legrand est toujours installé dans la zone de la Valoine à Limoges, avec un barrage filtrant pour empêcher les expéditions du leader mondial de l'appareillage électrique.

Tractage aux ronds-points, opération escargot et piquet de grève

A Limoges, comme mardi dernier, plusieurs syndicats appellent à un rassemblement à partir de 6h devant le centre courrier de Limoges où il devrait y avoir une opération de filtrage des camions arrivant et sortant du site. Opération qui doit durer la matinée.

Dans l'ouest de la Haute-Vienne, ça monte d'un cran avec le blocage annoncé du rond point Smurfit/Sylvamo à Saillat-sur-Vienne. Elle sera suivie d'une opération escargot jusqu'à la sortie de Saint-Junien, au rond-point du Pavillon. Arrivée prévue vers 11h avec mise en place de barrages filtrants jusqu'en début d'après-midi.

La CGT Cheminot prévoit, elle, l'installation d'un piquet de grève à la gare routière de Limoges avec l'idée d'empêcher les bus grandes lignes et ceux remplaçant les trains de quitter le parking.

Des actions de tractage sont aussi prévues en matinée, à partir de 8h, aux ronds-points de Géant Casino et de Pôle Vert à Malemort, du McDo à Tulle et ceux du Family Village au nord de Limoges et de la TCL.

Transports et petite enfance : les perturbations prévoir

On ne parle pas d'un mercredi noir comme ça a été le cas pour d'autres journées d'actions. Est ce le signe d'un essoufflement ? En tout cas, mercredi oblige, les perturbations seront minimes dans les écoles élémentaires corréziennes et haut-viennoises très souvent sur un rythme de 4 jours de classe par semaine.

Les lycées et les collèges seront probablement un peu plus impactés. A Limoges, par exemple, l'internat du lycée Renoir est fermé, tout comme le collège.

Certains centres de loisirs sont eux aussi touchés. L'accueil de loisirs du Chambon à Tulle restera fermé toute la journée, comme le Campus Junior. Perturbations à prévoir également dans les crèches communales, notamment de Tulle et de Limoges. De son côté l'agglomération de Brive ne signale aucun changement.

Par ailleurs, la communauté d'agglomération de Tulle signale que d'autres services pourraient être impactés comme la collecte des déchets, le centre aqua et la médiathèque. Des mises à jour seront effectuées sur la page Facebook .

Pour ce qui est des transports, 7 lignes de bus de la TCL à Limoges seront perturbées mais avec un service minimum assuré. Pas de gréviste sur le réseau Libéo à Brive ni Tut'Agglo à Tulle, les seules changements viendront des actions et manifestations prévues au fil de la journée. Du côté des trains, la circulation restera "perturbée" ce mercredi précise la SNCF avec en moyenne au niveau national 1 Intercités sur 3 et 2 TER sur 5.

Les manifestations en Haute-Vienne et en Corrèze

Plusieurs manifestations sont prévues en Haute-Vienne et en Corrèze pour cette nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites.