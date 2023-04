Réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre pour la réunion de ce mercredi à Matignon ?

Élisabeth Borne doit recevoir les organisations patronales et syndicales ce mercredi à partir de 10 heures, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation . La toute nouvelle numéro un de la CGT Sophie Binet a assuré dès son élection que "l'intersyndicale unie" irait bien à Matignon mercredi "pour exiger le retrait" de la réforme des retraites. Cette rencontre, la première depuis la présentation de la réforme des retraites le 10 janvier, pourrait être de courte durée tant les divergences sont fortes.

ⓘ Publicité

"On ne peut pas faire de pause"

La Première ministre a promis que "chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite, et pour notre part on expliquera aussi notre position". Mais l'exécutif reste intransigeant sur une pause de la réforme : "On ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, mais moi je suis à l'écoute et chacun aura l'occasion d'exprimer ses positions lors de cette rencontre". "Ça n'existe pas de mettre un projet de loi en pause", a-t-elle insisté devant les lecteurs des journaux du groupe Centre France à Nevers vendredi dernier.

Ce texte "est essentiel pour nos comptes publics, pour le régime des retraites, pour les futures réformes dont notre pays a besoin", a martelé dans le Journal du dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Et si Olivier Dussopt a confirmé que le gouvernement ne s'opposerait pas à ce que la question des retraites soit abordée au cours de la réunion, le ministre du Travail a indiqué toutefois que le gouvernement avait "l'intention de mettre en œuvre le texte voté", sans vouloir préjuger de la décision du Conseil constitutionnel attendue le 14 avril sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3.

Cette fin de non-recevoir permettra-t-elle le dialogue ? Olivier Véran assure que l'exécutif "ne s'inscrit pas dans l'optique d'une réunion écourtée", a-t-il déclaré ce mardi lors du Conseil des ministres. Après dix manifestations dans la rue et l'utilisation du 49.3 à l'Assemblée nationale, "nous sommes dans une volonté de dialogue et d'écoute", assure le porte-parole du gouvernement.

"Ça peut durer cinq minutes"

De l'autre côté de la barrière, le ton est catégorique : si la Première ministre refuse de parler des 64 ans, "on partira", a prévenu sur franceinfo le leader de la CFDT, Laurent Berger. "Ça peut durer cinq minutes", a abondé vendredi la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. La réunion "est déjà écrite", confie un ministre de premier plan à l'AFP. Lui table sur une impasse.

L'invitation, jugée inutile, a d'ailleurs été rejetée par l'ensemble de la Nupes (PS, EELV, PCF, LFI). "On a zéro espace de discussion, la porte est fermée", dénonce le patron du PCF Fabien Roussel, pour expliquer son refus. "Élisabeth Borne m'a dit qu'il n'y avait rien à discuter sur la réforme des retraites", assure-t-il. Le PS ne participera "à aucune consultation (...) avant de connaître les suites données à votre rencontre avec l'intersyndicale", ont écrit ses responsables dans un communiqué publié dimanche.

Des marges de négociations ?

Malgré la position du gouvernement, des marges de négociations restent possibles, veut croire l'exécutif. "On a énormément de sujets à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité. Tous ces sujets sont sur la table", promet Élisabeth Borne.

"Il y a des sujets sur lesquels nous pouvons certainement avancer, que ce soit par ce texte ou par d'autres vecteurs. Je pense au déroulement des carrières, à la gestion du temps à l'échelle d'une carrière, que nous voulons aborder au travers de la loi sur l'emploi et le travail que j'aurai à présenter dans quelques semaines", détaille Olivier Dussopt.

La porte-parole du parti Renaissance, Prisca Thévenot, évoque aussi les "carrières longues" ou encore le "bien-être au travail". La députée attend des syndicats qu'ils ne campent pas sur leur position : "Venir pour exiger, ce n'est pas venir pour dialoguer", estime-t-elle.