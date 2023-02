Réforme des retraites acte 3 : à quoi s'attendre dans la Manche ?

Les huit principales fédérations appellent à manifester de nouveau et à faire grève ce mardi 7 février alors qu'hier lundi, les députés ont commencé à examiner le texte. Les services de renseignements prévoient une mobilisation en baisse par rapport au 31 janvier dernier. Dans la Manche si on coupe la poire en deux entre les chiffres de la préfecture et ceux des syndicats, il y avait autour des 22 000 manifestants lors de la première journée contre un peu plus de 25 000 à la 2e. Alors est-ce-que la rue va résister à une 3e journée ? C'est la question. On fait le point sur les perturbations.

SNCF

- Moins d'un train sur 3 en moyenne sur les lignes normandes dont le Paris-Cherbourg contre un peu plus d'un sur 5 la dernière fois. Aucun train sur le Paris-Granville. La CGT Cheminots et SUD Rail maintiennent leur appel à débrayer aussi ce mercredi 8 février.

AIR FRANCE

- Au départ de Caen la compagnie va annuler un vol sur 5

BUS

- Des perturbations prévu sur le réseau SLAM de Saint-Lô de 10h à 15h. Certains arrêts sont susceptibles de ne pas être desservis.

- A Granville il y aura des bus Néva mais attention des lignes fonctionneront le matin d'autres l'après midi

- A Cap Cotentin dans le nord du département les lignes 2/6 et les services Domino ne circuleront pas de toute la journée, les autres seront partiellement impactées comme le service Cap à la demande

- Pour ceux qui ont prévu de se rendre à Caen, sachez que les bus et tram du réseau Twisto seront perturbés

- Quant au ramassage scolaire dans la Manche, cela dépend des secteurs de toutes façons les parents ont été prévenus

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Il devrait y avoir moins de grévistes que la dernière fois. Autour des 25 % le 31 janvier contre 70 % le 19 janvier. Là vraisemblablement on attend moins de 25 % d'enseignants en grève.

- A Saint-Lô, cantines et périscolaires fonctionneront sur les 5 établissements publics de la ville

- A Cherbourg quasiment pas de cantines ni de périscolaires

- Un service minimum d'accueil est mis en place sur le territoire de Coutances mer et bocage

ENERGIE

Pas de tractage ni de blocage à l'entrée de la centrale et de l'EPR mais les syndicats appellent à rejoindre les manifestants à Cherbourg.

Pas d'arrêt de la production dans les raffineries en Normandie

Les manifestations

Comme lors des dernières journées de mobilisation, six cortèges défileront à Cherbourg, Saint-Lô, Granville, Coutances le matin et Carentan et Avranches l'après-midi.

Des débats publics auront aussi lieu cette semaine avant la 4e mobilisation prévu ce samedi 11 février, un autre test important, voir si la mobilisation sera aussi forte le week-end.