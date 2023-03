Réforme des retraites : actions, blocages, manifestations, suivez la 10e journée de mobilisation

Les syndicats vont-ils encore mobiliser en masse ce mardi ? Ils appellent à une dixième journée de manifestations et de grève contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a assuré ce lundi vouloir "continuer à tendre la main" aux syndicats, sans toutefois remettre en cause son projet. Le texte doit aussi être examiné par le Conseil constitutionnel qui pourrait censurer une partie du texte .

Lors de la dernière journée de manifestations le 23 mars, 3,5 millions de personnes avaient manifesté selon les syndicats , 1,08 d'après le ministère de l'Intérieur. Malgré des chiffres largement différents, police et syndicats avaient noté une mobilisation record à Paris. Blocages, grèves, manifestations : suivez cette dixième journée de mobilisation avec France Bleu ce mardi.

L'essentiel à retenir

Les syndicats appellent à une dixième journée de mobilisation ce mardi

Entre 650.000 et 900.000 manifestants sont attendus partout en France, selon les renseignements

Selon Gérald Darmanin, 13.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce mardi dont 5.500 à Paris

Violences policières : 17 enquêtes confiées à l'IGPN

Le trafic SNCF est "fortement perturbé" avec trois TGV sur cinq en moyenne

30% de grévistes dans les écoles ce mardi selon le syndicat Snuipp-FSU

Les prévisions secteur par secteur sont à retrouver dans cet article

De nouveaux blocages dès ce mardi matin

Les opposants à la réforme des retraites ont débuté leurs actions dès l'aube ce mardi matin. Dans le Cher , une cinquantaine de manifestants ont bloqué l'accès à l'autoroute A71 au niveau de Bourges. Des feux de palettes et de pneus ont été allumés.

À Rennes , les manifestants ont lancé l'opération "ville morte". Plusieurs zones stratégiques de la ville sont bloquées, comme le dépôt de bus, perturbant fortement les transports en commun.

Idem à Nantes où la circulation s'annonce compliquée. Plusieurs actions sont en cours depuis 6h30 pour bloquer l'accès au périphérique.

Dans le Nord , plusieurs points de blocage sont en cours près de Lille. Les opposants à la réforme des retraites bloquent le centre régional de transports à Lesquin et le centre de tri postal.

À Guéret dans la Creuse, une quarantaine de manifestants ont envahi les voies de la gare SNCF, ce qui perturbe la circulation des trains.

À Toulouse , plusieurs opérations sont en cours ce mardi matin. Le site de Météo France est bloqué par plusieurs manifestants.

200 manifestations organisées en France

Entre 650.000 et 900.000 manifestants sont attendus ce mardi en France pour manifester contre la réforme des retraites, dont 70.000 à 100.000 personnes à Paris, d'après les prévisions des renseignements territoriaux, a appris ce lundi franceinfo de source proche du dossier.

Toujours selon les renseignements territoriaux, 200 manifestations et rassemblements sont organisés partout en France pour cette nouvelle journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle. "Il est à craindre des incidents graves dans une cinquantaine de villes et plus particulièrement où sont implantés les bastions d'ultra-gauche", est-il écrit dans cette note interne.

Les renseignements évoquent également "le sujet de la 'répression et des violences policières'", qui "pourrait cristalliser la colère des jeunes". Selon cette note, s'ils étaient 30.000 jeunes à manifester le jeudi 23 mars, ce chiffre "pourrait doubler, voire tripler".

Au total, 13.000 policiers et gendarmes, dont 5.500 à Paris, seront mobilisés ce mardi a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce lundi lors d'un point presse. "Un dispositif inédit" a-t-il assuré tout en appelant "solennellement chacun et chacune au calme" et évoqué la présence possible à Paris de "plus de 1.000 éléments radicaux". Dans la capitale, le cortège reliera dans l'après-midi la place de la République à celle de la Nation.

L'évolution de la mobilisation en France depuis le 19 janvier

L'évolution de la mobilisation près de chez vous depuis le 19 janvier

Sélectionner la ville de votre choix dans notre infographie ci-dessous (ordre alphabétique)

Trafic fortement perturbé à la SNCF

La circulation des trains sera "fortement perturbée" sur certaines lignes ce mardi avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et toujours des difficultés en Ile-de-France, a indiqué ce lundi la direction.

En Ile-de-France, le trafic de SNCF Transilien sera passablement perturbé, avec 1 train sur 3 sur le RER C, 2 trains sur 5 sur le RER D, et 1 train sur 2 sur la partie SNCF des RER A et B --la RATP prévoyant 3 trains sur 5 de son côté, et les interconnexions étant maintenues-- ainsi que les lignes K et N.

▶ Les prévisions complètes en Ile-de-France sont à retrouver dans cet article

30% de grévistes dans les écoles mardi, selon un syndicat

Quelque 30% des professeurs du primaire seront en grève ce mardi, prévoyait ce lundi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Cette estimation du taux de grévistes, plus faible que la précédente, s'explique selon le syndicat par "les journées de mobilisation qui se succèdent et deviennent un sacrifice financier pour les enseignants". "Il y a également une préoccupation des enseignants de ne pas pénaliser enfants et parents au dernier moment", a expliqué à l'AFP sa secrétaire générale, Guislaine David.

Pour la dernière journée de mobilisation jeudi dernier, le Snuipp-FSU avait anticipé la veille entre 40 et 50% des professeurs du primaire en grève. Le ministère de l'Éducation a ce jour-là annoncé un taux d'enseignants grévistes de 23,22% dans le primaire et 19,61% dans le secondaire (collèges et lycées).

La mobilisation près de chez vous