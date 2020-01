Réforme des retraites : Alain Rousset propose de créer un statut de tuteur en entreprise

Gironde, France

En Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, les seniors ont beaucoup de mal à rester dans l'emploi. En 2019, ils n'étaient que 52% au niveau national, beaucoup d'entreprises les considérant comme des collaborateurs hostiles au changement, plus exigeants en termes de salaires et plus compliqués à manager.

"Mais les plus de 55 ans sont aussi" souligne Alain Rousset, "une chance incroyable pour nos entreprises en terme de transmission de savoir". Partant de ce constat, le patron de la région, régulièrement au contact d'industries ayant du mal à recruter des jeunes formés, propose de créer au sein des entreprises, des postes de tuteur. Ces postes seraient réservés dans son esprit aux salariés de plus de 57 ans, et selon la pénibilité des métiers qu'ils ont exercé au cours de leur carrière. "Cela leur permettrait de rester dans l'emploi plus longtemps, ce que le débat actuel sur la réforme des retraites envisage, mais dans de meilleures conditions, et à des postes moins exposés."

Ces salariés pourraient aussi intervenir s'ils le souhaitent dans les CFA de la région, qui manquent eux aussi de professionnels parfaitement formés aux exigences de telle ou telle entreprise.

Cette proposition, qui a donc le double avantage de maintenir les seniors dans l'emploi et de répondre aux exigences de transmission de savoir au sein des entreprises, a été formulée ce lundi par Alain Rousset lors de sa cérémonie de vœux à la presse. Elle sera peut être reprise par le gouvernement fin janvier. Edouard Philippe doit recevoir justement à cette date un rapport confié à Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration du groupe Sodexo, concernant l'emploi des seniors.