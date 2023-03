Réforme des retraites : après l'adoption du texte, un barrage filtrant ce mardi matin à Châteauroux

Leur colère ne retombe pas. Elle a même été ravivée par l'adoption de la réforme des retraites, lundi 20 mars, après l'échec des deux motions de censure déposées contre le gouvernement . Alors les opposants au texte reprennent leurs actions, pour maintenir la pression en attendant la grande journée de grève interprofessionnelle jeudi 23 mars.

Ce mardi matin, une cinquantaine de militants de l'intersyndicale se sont réunis, aux alentours de 7h, sur le rond-point près des entreprises Pyrex et Pier Augé pour un barrage filtrant. Pendant plus de deux heures, ils ont perturbé la circulation, empêchant les camions d'entrer et de sortir de la zone industrielle. En revanche, ils laissaient passer les voitures. Le barrage a tout de même provoqué d'importants embouteillages dans le secteur.

Le barrage a été levé à 9h30. L'intersyndicale de l'Indre envisage de nouvelles actions dans les jours à venir.