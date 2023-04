Réforme des retraites : au moins 7.500 manifestants dans la Loire et la Haute-Loire

Les chiffres de la manifestation organisée à Saint-Étienne jeudi matin, pour la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sont stables. La CGT a comptabilisé 15.000 manifestants, comme lors des précédents défilés. La préfecture de la Loire recense 3.800 manifestant, soit à peine 400 personnes de moins que lors de la dernière manifestation, le 6 avril.

La manifestation stéphanoise s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, malgré la colère toujours forte des participants. "J'en ai marre, je n'ai pas envie de manifester toutes les semaines, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, j'aimerais bien que la réforme soit retirée, que le gouvernement écoute un peu ce qu'il se passe dans la rue", lâche Katia, professeure de philosophie à Chazelles-sur-Lyon. "Je ne sais pas si c'est de l'aveuglement ou du mépris mais c'est lourd de sens", ajoute la jeune femme, qui a défilé avec des proches.

Appel à manifester après l'avis des Sages

"Si le Conseil constitutionnel ne calme pas le jeu, tout ce qui était aujourd'hui bon enfant, manifestations dans la paix etc., je pense que ça va mal tourner", commente Christian. Il porte une pancarte sur laquelle on peut lire : "Retraite sous LSD : Lunettes, Sonotones, Dentiers". Comme lui, la plupart des personnes qui défilent ce jeudi à Saint-Étienne attendent beaucoup de l'avis que doit rendre vendredi le Conseil constitutionnel sur le texte. Des rassemblements sont d'ores et déjà prévus dans la foulée de la décision des Sages, notamment à Saint-Étienne, à 18 heures devant l'Hôtel de ville, à l'appel de l'intersyndicale.

Une manifestation était aussi organisée à Roanne jeudi matin, elle a réuni 1.800 personnes selon la préfecture de la Loire. En Haute-Loire, le rendez-vous était fixé comme traditionnellement place Cadelade au Puy-en-Velay par l'intersyndicale. 1.900 personnes ont participé au rassemblement ponot selon la préfecture de Haute-Loire.