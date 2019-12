Réforme des retraites : aucun train ne circulera ce week-end dans les Landes

Aucun TER et aucun TGV ne circulera ce week-end dans les Landes en raison de la grève de nombreux cheminots contre la réforme des retraites. La SNCF met en place quelques rares bus de substitution.

Département Landes, France

Depuis jeudi, aucun train ne circule dans la Landes et la situation va durer au moins tout le week-end, prévient ce vendredi soir la direction de la SNCF. Samedi et dimanche, aucun TER et aucun TGV ne roulera dans le département.

Concernant les TER la situation est la même à l'échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec une circulation nulle. La SNCF met tout de même en place de rares bus de substitution : 20 samedi à l'échelle de toute la région et 50 dimanche.

La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements. Pour la journée du lundi 9 décembre, le plan de circulation n'est pas encore connu mais la SNCF prévient d'ors et déjà que "le service restera fortement perturbé".

Plusieurs syndicats de la SNCF ont lancé un appel unitaire et national à une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures, contre la réforme des retraites et pour le maintien du régime spécial des cheminots.