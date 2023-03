Réforme des retraites : avant la 10e journée de mobilisation, l'appel au pacifisme de la CGT 65

Si les manifestations à Tarbes et Pau restent pacifiques depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, la CGT a constaté en Bigorre une tension plus vive avec les forces de l'ordre lors de sa dernière action vendredi 24 mars, et alerte avant la 10e journée de mobilisation.

La CGT 65 a constaté une tension plus vive lors de sa dernière action vendredi 24 mars. © Radio France - Victor Vasseur À la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue ce mardi 28 mars avec une manifestation à Pau à 10h30 place de Verdun et une autre à Tarbes à 10h à la Bourse du Travail, la CGT des Hautes-Pyrénées rappelle que les actions qu'elle mène visent à montrer la contestation, mais de manière pacifique. Lors de la dernière action du syndicat - le blocage de la gare de Tarbes vendredi 24 mars 2023 - la responsable de la CGT 65 Julie Perriguey a observé des "forces de l'ordre de plus en plus tendues". Crainte d'actes violents isolés "Ils étaient cagoulés, avaient des boucliers et nous ont menacé de charger, ce qui n'était jamais arrivé ni lors de notre intervention au Salon de l'Agriculture de Tarbes, ni à l'aéroport", explique-t-elle. "À chaque fois les forces de l'ordre étaient là, à chaque fois nous avons parlé avec les agents, mais c'était toujours bon enfant et très pacifique. Jamais, jamais ils ne nous ont menacés comme vendredi", regrette-t-elle. La syndicaliste rappelle que ces actions de la CGT visent à "être visibles" et restent "pacifiques". Mais elle n'exclut pas, vu comme la colère monte, "qu'individuellement il y ait des actes que l'on n'arrive pas à maîtriser" dans les troupes des manifestants. Elle conclut que cette colère est attisée pas "le gouvernement, qui doit retirer cette réforme". La CGT 65 promet de continuer ses actions de protestation contre cette réforme.