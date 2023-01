Réforme des retraites : "Beaucoup de détermination face à la brutalité de cette réforme", assure la CFDT 35

Une semaine à enjeu s'ouvre pour le gouvernement, dans trois jours, jeudi 19 janvier, les syndicats et la gauche promettent une grande mobilisation nationale contre la réforme des retraites et notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. "Il y a beaucoup de détermination face à la brutalité de cette réforme", assure David Morel, secrétaire général de la CFDT en Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique, ce lundi 16 janvier.

France Bleu Armorique : Comment s'annonce cette mobilisation du 19 janvier ?

David Morel : Je vois beaucoup de détermination, ça va mobiliser. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même une tension sociale. Face à une réforme des retraites tout de suite et aussi brutale, qui s'applique s'applique dès l'année prochaine, je peux vous dire que la mobilisation s'annonce forte.

Vous allez devoir rassembler le plus grand nombre pour être entendus par le gouvernement. Comment convaincre notamment les plus jeunes qui voient la retraite parfois comme quelque chose de très abstrait, très lointain ?

Aujourd'hui, il faut pour eux, puisque le monde du travail évolue, une réforme plus sociale. Il faut surtout leur dire qu'ils auront une retraite et qu'il faut sauver cette retraite par répartition. Il faut travailler sur des mesures sociales et bien évidemment, la CFDT est prête à s'engager.

Vous pensez qu'il faut tout de même changer ce système, réformer autrement, mais réformer quand même ?

On a jamais été contre une réforme des retraites. Il faut réformer, notamment pour les femmes qui ont eu des carrières hachées et des congés parentaux. Il faut plus de mesures sociales dans cette réforme des retraites.