Réforme des retraites : beaucoup de salariés du BTP en Mayenne ne se voient pas travailler jusqu'à 64 ans

Alors que les syndicats parlent de journée noire ce mardi 7 mars, en référence au blocage total du pays envisagé, le secteur du BTP semble épargné par cette éventuelle mise à l'arrêt. Pourtant, selon la réforme discutée en ce moment au Sénat, la seule exposition au port de charges lourdes, aux vibrations mécaniques ou encore aux postures pénibles n’ouvrira toujours pas de droit à partir plus tôt. Pour partir à 62 ans et non pas à 64 ans, à la retraite, en raison de la pénibilité dans le BTP, il faudra justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

"On finira notre carrière en arrêt maladie"

Gaëtan Manceau est charpentier à Mayenne et exerce ce métier depuis son adolescence. C'est son père, également charpentier, qui lui a transmis l'amour de ce métier. Aujourd'hui, il a 30 ans et dirige une petite entreprise d'une dizaine d'employés. Ce mardi, il ne sera pas dans la rue, ni lui ni ses salariés, pourtant, le fait de travailler jusqu'à 64 ans est impensable selon lui.

"Dans mon métier, on manipule beaucoup de charges lourdes, on bouge tout le temps, on est à genoux, on est souvent dans des positions inconfortables. Tout cela fait qu'on a rapidement des problèmes de dos, de genoux, d'épaules, de cou et de poignet. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal de douleurs de dos à cause de mon métier et j'en ai encore. Mon père a eu sa retraite à 60 ans et franchement, il était grand temps qu'il arrête vu tous les gros problèmes de santé qu'il avait aux genoux, à l'épaule et au dos" confie-t-il.

Dans son travail, il n'est pas rare de développer "des hernies discales, des sciatiques ou un lumbago", énumère-t-il, "c'est des métiers qui usent le corps, car en plus, on utilise des outils qui provoquent pas mal de vibrations, comme les marteaux, par exemple. S'il faut travailler jusqu'à 64 ans, c'est indéniable, on finira notre carrière en arrêt-maladie."

"Non, on ne sera pas dans la rue"

De son côté, Christophe Marchand, président de la Fédération Française du Bâtiment déclare également ne pas manifester ce mardi 7 mars.

"Non, on ne sera pas dans la rue. Les salariés du bâtiment, on les voit presque jamais en train de manifester, parce qu'on est souvent dans des petites structures où il y a un dialogue avec les travailleurs et les patrons. On fonctionne par équipes, par chantier, cela permet de s'exprimer, sans forcément aller jusqu'au désir de manifester, cela n'empêche pas qu'on a des choses à dire."

Et parmi ces choses-là, Christophe Marchand entend l'impossibilité de travailler jusqu'à 64 ans dans le secteur du bâtiment en raison de la pénibilité de ces métiers. Mis à part l'âge légal de départ à la retraite qui pose problème selon lui, les critères de pénibilités, trop peu nombreux, ou trop flous, ne permettent pas non plus d'offrir aux travailleurs une retraite équitable et pérenne.

Des métiers passions, au risque d'y laisser sa santé

Selon Christophe Marchand et Gaëtan Manceau, l'autre raison pour laquelle le secteur du BTP est rarement présent dans les manifestations, c'est parce qu'ils exercent des métiers de passion.

"On est dans des métiers de passionnés. Je pense que toutes ces manifestations correspondent aussi à beaucoup d'interrogations qu'ont les gens sur le sens du travail dans leur vie et au cours de leur vie. Nous, on a énormément de chance dans le bâtiment d'avoir des métiers qui sont pleins de sens. Et sur cette partie là, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs qui aiment ce qu'ils font, donc ça ne va pas les déranger d'aller demain matin, travailler, faire leur métier-passion. Et c'est pour ça que vous ne les trouverez pas forcément dans la rue", conclut Christophe Marchand.