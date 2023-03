Réforme des retraites : blocage et barrage filtrant dans le Cher ce vendredi matin

L'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites ce jeudi embrase la colère sociale. Au lendemain du passage en force du gouvernement à l'Assemblée nationale, la contestation prend un nouveau tournant et les actions se multiplient. Jeudi soir, quelques heures après l'annonce du 49.3, plusieurs rassemblements spontanés ont été organisés dans l'Indre et dans le Cher .

Et la colère continue de gronder ce vendredi 17 mars. Dès 5h du matin, des militants de la CGT, de la FLU, de Solidaires et de la CFTC se sont rassemblés devant le centre de tri postal départemental à Bourges pour empêcher la sortie des camions. Selon les syndicats, ils sont une soixantaine et brûlent des palettes devant les grilles du site.

Barrage filtrant à Vierzon

Une autre action en cours ce vendredi matin dans le Cher : un barrage filtrant à Vierzon. Comme la veille , des militants de l'intersyndicale ralentissent la circulation des véhicules pour protester contre la réforme des retraites. Ce vendredi, ils sont regroupés sur le rond-point des Forges, à l'entrée de Vierzon, depuis 7h45. Une centaine de personnes, d'après les syndicats, provoquent des embouteillages. Les bretelles et sorties d'autoroute numéro 6 (Vierzon-est) sont fermées selon Bison Futé, qui conseille d'emprunter la sortie numéro 5.

Des militants de l'intersyndicale organisent un barrage filtrant à Vierzon pour protester contre la réforme des retraites. - CGT du Cher