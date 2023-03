Réforme des retraites : blocage et piquet de grève XXL au pied de la centrale de Cordemais

Électriciens chez RTE ou EDF, gaziers au terminal méthanier d'Elengy à Montoir, cheminots de la SNCF, ou salariés de la raffinerie TotalEnergie de Donges : ils se sont tous rassemblés à l'aube ce jeudi au pied de la centrale à charbon de Cordemais. Une centrale dont la production est à l'arrêt depuis dimanche, et qui affiche un taux de grévistes record.

Faire pression sur les députés

"Plus de 90% depuis le début de la semaine" assure le délégué Force Ouvrière. "Quand je suis rentré chez EDF, c'était pour le service public. Moins de salaires, mais une compensation sur la retraite. Aujourd'hui, c'est comme un coup de poignard dans le dos". Christophe Juino, syndicaliste et contremaître à la centrale, espère aussi faire pression sur les députés. "Le texte repasse devant l'Assemblée Nationale. Et à tous les députés qui hésitent encore, il faut qu'ils entendent ce qui se passe dans leurs circonscriptions, qu'ils votent ce que les Français leur demandent."

En attendant, après le vote au Sénat de l'article 7 sur le report de l'âge légal à 64 ans, c'est la colère qui domine dans les rangs. "On a beaucoup de stress au travail, des horaires fluctuants, pas vraiment de week-end. Il y a beaucoup de maladie cardio-vasculaire. Je veux partir à la retraite en bonne santé. La société nous doit bien ça", dit cet agent chargé de la sécurité de la centrale de Cordemais.

Accès bloqués vers la centrale thermique de Cordemais © Radio France - Hélène Roussel

Barrage filtrant sur la route et accès à la centrale bloquée par les pneus en feu, les barrières, les banderoles. "On occupe le terrain et on se serre les coudes avant de monter en puissance", explique le représentant CGT de Mines Énergies Loire-Atlantique, Christophe Jouanneau, qui espère aussi faire pression sur les députés. Le syndicat compte sur une forte mobilisation samedi pour la manifestation nationale, mais prévoit déjà d'autres actions. Une opération coup de poing devant un grand centre commercial lundi matin est évoqué. Les cheminots et les salariés d'Airbus en renfort.

Un piquet de grève a rassemblé électriciens, gaziers, raffineurs, cheminots et postiers ce jeudi aux pieds des cheminées de la centrale de Cordemais © Radio France - Hélène Roussel

Les routiers menacent d'entrer "vraiment" dans la danse

Pas impossible que les conducteurs routiers se joignent rapidement aux cortèges. "À partir de lundi, avec Force Ouvrière, on va lancer l'appel à bloquer les plateformes logistiques, les entrepôts, les livraisons et à faire des barrages un peu partout. Le gouvernement nous oblige à passer la vitesse supérieure, on va rentrer dans le dur", menace le délégué CGT des conducteurs routiers des Pays de la Loire, Erwan Praud.