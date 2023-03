Réforme des retraites : blocages et barrages filtrants en Charente-Maritime et en Charente

De nombreux blocages et barrages filtrants en Charente et Charente-Maritime (photo d'illustration)

Les actions contre la réforme des retraites continuent ce mardi matin, malgré le rejet hier soir des motions de censure, ce qui revient à l'adoption définitive de la réforme. Des actions qui ont repris tôt ce matin, notamment à La Rochelle, Marennes et à Angoulême. Nouveau blocage de ronds-points, dans le secteur de Lagord. La circulation est difficile sur la rocade et aux alentours. Le dépôt des bus de la RTCR, de l'agglomération rochelaise, est aussi bloqué, et il n'y a quasiment pas de bus de la RTCR sur le réseau Yélo ce matin.

Gros embouteillages également autour d'Angoulême, en raison d'un barrage filtrant de l'Isle d'Espagnac, à Gond Pontouvre en direction d'Angoulême.

Manifestations en cours également du côté de Marennes, au pied du pont de l'île d'Oléron côté Bourcefranc-le-Chapus, bouchon jusqu'à Marennes.

Hier soir encore, des opposants se sont rassemblés dans plusieurs villes : ils étaient 150 à Angoulême devant la mairie. Quelques centaines à Paris, où il y encore eu 234 interpellations. 300 interpellations au total en France.