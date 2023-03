Réforme des retraites : blocages, manifestations, suivez la 9e journée de mobilisation

Les cortèges vont-ils être encore plus fournis que d'habitude ce jeudi 23 mars, alors que les Français sont appelés à se mobiliser pour une 9e journée de grèves et de manifestations ? C'est le souhait des organisations syndicales, une semaine après le recours au 49.3, par le gouvernement , pour faire adopter la réforme des retraites . La décision de l'exécutif d'ors et déjà attisé la contestation dans la rue : de nombreuses manifestations spontanées sont organisées tous les jours depuis jeudi dernier.

Ces rassemblements ont parfois été émaillés de tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Interrogé à la télévision ce mercredi , le président de la République a reconnu la légitimité des syndicats dans la contestation : "Ils sont en opposition à cette réforme. Je les respecte". Mais "on ne peut accepter ni les factieux ni les factions" a aussi déclaré le chef de l'État. Actions, blocages, manifestations : suivez cette 9e journée de mobilisation avec France Bleu.

L'essentiel à retenir

Des blocages routiers tôt ce matin

Les premiers blocages routiers ont été mis en place tôt ce matin dans plusieurs villes. C'est le cas dans différentes villes de Bretagne, notamment à Brest, Rennes, Saint-Brieuc, Lorient ou encore Quimper. A Caen, 200 personnes sont dans le centre-ville tôt ce matin, et des barrages filtrants sont mis en place autour de la ville.

Quelle mobilisation en France ?

Les renseignements territoriaux attendent entre 600.000 et 800.000 manifestants dans le pays, selon une note consultée par franceinfo ce mercredi. Au total, 320 actions sont annoncées partout en France.

Mercredi 15 mars, lors de la dernière journée de mobilisation, 1,7 million de manifestants avaient défilé selon la CGT, 480.000 d'après le ministère de l'Intérieur.

Les renseignements craignent également des débordements à Paris et dans plusieurs autres villes du pays, en raison de l'adoption de la réforme des retraites et le recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Les rassemblements partout en France

La manifestation parisienne contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars partira à 14 heures de la place de la Bastille (4e arrondissement) pour rejoindre la place de l'Opéra (9e arrondissement) .

Combien y avait-il de personnes dans les rues près de chez vous lors de la première journée de manifestations ? Et le 7 mars ? Grâce aux 44 stations locales du réseau France Bleu, retrouvez les chiffres de la mobilisation dans les principales villes couvertes par France Bleu.

Sélectionner la ville de votre choix dans notre infographie ci-dessous (ordre alphabétique)

Le trafic à la SNCF très fortement perturbé

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" sur certaines lignes SNCF lors de cette journée de grève. Un TER sur trois circulera ainsi qu'un TGV Inoui et Ouigo sur deux.

Concernant les lignes Intercités : deux allers-retours Paris-Clermont et deux allers-retours Paris-Brive sont prévus, "pas d’autres circulations de trains Intercités de jour et de nuit." Les circulations resteront perturbées vendredi 24 mars, les prévisions seront connues la veille à 17h.

SNCF Voyageurs invite les voyageurs qui le peuvent à annuler ou reporter leurs déplacements.

Les transports urbains perturbés dans de nombreuses villes

De nombreux agents des transports urbains sont en grève dans plusieurs agglomérations. Des dépôts de bus ou de tram sont aussi bloqués dans de nombreuses villes. C'est le cas à Toulouse, Evreux , Rennes ou Saint-Brieuc. A Bayonne et au Pays basque, le trafic des transports, y compris scolaires, est également très perturbé.

Trafic RATP "très perturbé" dans le métro et le RER

Presque toutes les lignes du métro parisien seront "très perturbées" à Paris ce jeudi et un RER sur deux circulera sur les lignes A et B, a annoncé la RATP. Seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre 1 train sur 2 ou 3. Certaines stations seront également fermées.

La mobilisation dans le secteur de l'Éducation

Des établissements bloqués

Plusieurs lycées sont bloqués ce jeudi matin, comme à Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime.

Entre 40 et 50% des professeurs du primaire devraient être en grève ce jeudi, prévoit mercredi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires.

Le syndicat s'attend à de fortes mobilisations dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne avec plus de 50% de grévistes, la Seine-Saint-Denis (55%) ou encore Paris avec 70% de professeurs des écoles en grève, a détaillé sa secrétaire générale Guislaine David.

Une raffinerie TotalEnergies sur quatre est en fonctionnement

La grève s'est intensifiée dans les raffineries depuis le recours au 49.3 par le gouvernement. Mardi soir, la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, a été mise à l'arrêt, après plusieurs jours de procédure. Le site représente 22% des capacités de raffinage en France et alimente en carburants le bassin parisien. Selon les syndicats, des réquisitions ont été décidées par la préfecture, qui n'a pas confirmé cette information à France Bleu Normandie.

La production du site de Donges (Loire-Atlantique) est à l'arrêt mais pour des raisons techniques tout comme la bioraffinerie de la Mède. La raffinerie de Feyzin (Rhône) était toujours en "débit réduit" ce mercredi soir : les expéditions sont bloquées par les grévistes.

Les deux raffineries d'Esso-ExxonMobil tournent encore : celle de Fos-sur-Mer fonctionne en débit minimal ; celle de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime), qui commençait à manquer de pétrole à raffiner, en a reçu lundi. Cependant, les expéditions de carburants restent bloquées dans les deux sites.

Conséquences de ces grèves : dans le Sud-Est, les Alpes-Maritimes ont annoncé un rationnement des quantités de carburant disponibles à la pompe, comme le Gard , le Vaucluse , les Alpes-de-Haute-Provence ou le Var.

Des éboueurs toujours en grève

La grève des éboueurs parisiens engagée le 6 mars contre la réforme des retraites est reconduite jusqu'au lundi 27 mars, ont confirmé ce mercredi à l'AFP les responsables de la CGT qui bloquent l'accès à l'usine d'incinération d'Ivry-sur-Seine. Après plus de deux semaines de grève, le blocage des trois sites d'incinération entourant Paris et des dépôts de bennes a provoqué l'amoncellement des ordures dans les rues de la capitale.

Selon la mairie, 9.500 tonnes jonchaient les trottoirs ce mercredi, une estimation en légère augmentation pour la première fois depuis le début des réquisitions d'agents décidées par la préfecture de police.

La mobilisation près de chez vous