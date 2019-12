Réforme des retraites : "C'est bien tous ensemble qu'on fera plier ce gouvernement" (Serge Lenoir)

Roanne, France

Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi dans la Loire, à Saint-Étienne mais aussi à Roanne, où Serge Lenoir est l'un des leaders de la contestation. Le secrétaire général de la CGT Roanne espère voir des cortèges de plus en plus fournis, après la présentation du projet de réforme par le Premier ministre mercredi.

Serge Lenoir, invité de France Bleu matin le 12/12/19 Copier

"Le gouvernement reste sourd aux exigences exprimées par les millions de salariés, les jeunes, les retraités, les privés d'emploi, qui sont mobilisés massivement depuis des semaines et qui sont soutenus majoritairement par l'opinion publique", lance Serge Lenoir. Le responsable syndical dénonce "le sacrifice de la jeunesse".

Au sujet de l'appel de la CFDT et d'autres syndicats réformistes à rejoindre le mouvement pour la journée du 17 décembre, Serge Lenoir estime "qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire", et que "c'est bien tous ensemble qu'on fera plier ce gouvernement", même si CGT et CFDT ne manifestent pas ensemble et pas sur les mêmes bases.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a affirmé mercredi que la "ligne rouge est franchie", le syndicat étant hostile à un allongement de la durée de cotisation via la mise en place d'un "âge d'équilibre". De son côté, la CGT rejette l'ensemble de la réforme et entend rester mobilisée "jusqu'au retrait", rappelle Serge Lenoir.