VIDÉO : Réforme des retraites : "C'est la mère des batailles"

"Pour Macron, c'est "la mère des réformes", pour les syndicats, ça sera la mère des mobilisations". Hervé Larrouquère, le secrétaire départemental de Force Ouvrière (FO) ne voit aucune bonne raison de réformer les retraites et de repousser l'âge légal. Les comptes des caisses de retraite sont équilibrés et même excédentaires, selon lui, et la durée des cotisations va s'allonger.

L'unité syndicale est totale affirme-t-il et le mois de janvier pourrait être celui de la mobilisation. Le gouvernement pourrait être amené à utiliser le 49-3 pour faire passer son texte.

