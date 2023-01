Réforme des retraites : "C'est un sujet qui suscite la colère et mobilise massivement" estime FO 79

Châtellerault, Poitiers, Niort, Bressuire, Parthenay et Thouars. Pas moins de six manifestations sont organisées par l'intersyndicale ce jeudi 19 janvier en Vienne et Deux-Sèvres, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. "Nous sommes unis, mais nous ne centralisons pas tout dans un seul cortège départemental, explique sur France Bleu Poitou, Jocelyne Baussant, secrétaire départementale de Force Ouvrière 79. Il faut que tout le monde puisse prendre part à un cortège près de chez soi, surtout dans un département étendu comme les Deux-Sèvres."

ⓘ Publicité

De nombreux secteurs prévoient de cesser l'activité

Hôpital, écoles, transports, administrations, énergies... Dans ces secteurs, les grèves sont courantes et seront sûrement massives dans le Poitou. Mais d'autres services pourraient être touchés : police, pompier ou encore entreprises privées. "D'ailleurs certains employés qui n'ont jamais manifesté, nous ont appelé pour savoir comment faire grève, comment prendre part aux actions", souligne la représentante de l'intersyndicale dans les Deux-Sèvres.

Concernant, les chiffres de la mobilisation, Jocelyne Baussant ne veut "pas faire de pronostics", mais elle s'attend à des manifestations plus denses que celles de 2019, contre la précédente réforme des retraites. A Poitiers, les cortèges les plus fournis ont été enregistrés en 1995, avec 20 000 personnes dans les rues. Jocelyne Baussant le sait : " le 19 janvier ce n'est que le début , le mouvement continuera après car le gouvernement est très motivé et très mobilisé sur cette question".