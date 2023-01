Réforme des retraites : "Ça fait longtemps qu'il fallait la faire" pour le Medef du Finistère

"Globalement, oui, ça nous va", résume Christine Lozachmeur en ce qui concerne l'annonce des grands axes de la réforme des retraites, hier par Elisabeth Borne, la Première ministre : âge légal progressivement repoussé à 64 ans, 43 ans de cotisation, retraite minimum à 85% du smic (1.200 euros) et la fin des régimes spéciaux notamment.

"Il fallait cette réforme, ça fait longtemps qu'il fallait la faire", appuie la présidente du Medef dans le Finistère, le syndicat des patrons mais "il nous faut des éclairages".

Equilibre financier

"En fait, le seul totem que l'on a ce n'est pas l'âge de départ mais l'équilibre financier et la seule mesure pour y parvenir ça reste l'augmentation de la durée de travail. Aujourd'hui, il ne reste qu'1,6 actif pour un retraité contre quatre actifs pour un retraité en 1960. Donc il fallait faire quelque chose. Il faut travailler plus longtemps pour préserver ce modèle et le montant des pensions."

Emploi des seniors

Le problème des retraites françaises ne serait-il pas aussi sur le taux d'emploi des seniors ? Un peu plus de 50% en France des 55-64 ans, contre plus de 70 % en Allemagne ou en Finlande, selon l'OCDE .

"On est d'accord que les entreprises ont un rôle à jouer dans l'emploi des seniors qui reste une lacune française. Même si on est très bon avant 60 ans. On appelle aussi les entreprises à se mobiliser, à faire un effort, si on veut financer le système de retraite. Les seniors ont d'ailleurs un réel apport dans les entreprises, dans la transmission des savoirs, les liens intergénérationnels."

Mais le syndicat est plus partagé sur l'index senior voulu par le gouvernement : "Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière", expliquait, mardi soir, Elisabeth Borne. "Cet index sera simple. Il sera public. Il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises". Réponse de Christine Lozachmeur : "Ce que dit le Medef sur l'index envisagé par le gouvernement, c'est que c'est difficile à mettre en place car ça va pénaliser les entreprises qui emploient beaucoup de jeunes en apprentissage par exemple car ça ferait baisser leur moyenne."

Sur la pénibilité, "il faut un critère simple, pas une usine à gaz"

"On comprend que la pénibilité soit prise en compte. Il faut un critère simple, pas une usine à gaz. Le Medef a proposé la mise en place un mécanisme unique basé sur la constatation médicale pour individualiser chaque situation."

