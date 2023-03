Réforme des retraites : "Ça renforce la motivation", la CGT Cheminots de Metz revigorée par le 49-3

Les yeux cernés, rivés sur les chaînes d'information en continu, Romain Weber admet : "Ouais, pour ne rien vous cacher, je suis un peu fatigué". Ce conducteur de train à la SNCF entame son dix-septième jour de grève contre la réforme des retraites , aux côtés de ses collègues de la CGT Cheminots de Metz. Après l'utilisation du 49-3 et le rejet à neuf voix près de la motion de censure transpartisane, une nouvelle journée de mobilisation est organisée jeudi 23 mars , avec encore de nombreuses perturbations prévues à la SNCF. À cette occasion, la CGT Cheminots tiendra une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement.

"On sait que les fins de mois vont être très difficiles", reconnait Romain Weber. "La fiche de paie va être maigrelette. Mais c'est pas grave, on sait pourquoi on le fait. Et tant pis, on ne mangera pas la même chose ! Ce sera encore un régime à base de pâtes et de patates..." Chez lui, le 49-3 et les motions de censure ont eu un effet "électro-choc". "Ça renforce la motivation", explique-t-il. "On va faire comprendre à Emmanuel Macron qu'il est là parce que le peuple l'a élu, donc la moindre des choses c'est d'écouter un peu ce que le peuple a à lui dire." Le président de la République sera l'invité, jeudi, des journaux télévisés de TF1 et France 2.

"On est pour une forme de radicalisation"

"La seule grève que j'ai perdue, c'est celle que j'ai pas faite", ironise, de son côté, Jean Riconneau, secrétaire général de la CGT Cheminots de Metz. Il appelle à aller plus loin dans la mobilisation : "Nous, on est aussi pour une certaine forme de radicalisation, sans pour autant tout casser. Il faut multiplier les blocages qui vont durer. Depuis deux mois, on a été sages en manifestations, tout a été calme. Mais maintenant, les gens en ont marre." La CGT s'attend, pour ce jeudi de mobilisation, à au moins autant de grévistes que le 7 mars dernier. Aucun train n'avait circulé en Moselle, sauf entre Metz et Luxembourg.

Cette mobilisation rappelle des souvenirs aux retraités de la CGT Cheminots. Même si pour Philippe et son ami Jean-Michel, tous deux retraités de la SNCF, les grèves étaient plus dures à supporter à l'époque. "On travaillait seul, il y avait une seule personne dans le ménage ou dans le couple qui touchait un salaire. Donc je pense que c'était plus difficile de faire grève", affirme Jean-Philippe. Mais au moins, lors de ces anciennes mobilisations, le gouvernement entendait la rue*. "Dans certains cas, on a gagné parce qu'on avait le rapport de force en notre faveur. Mais aujourd'hui, ils ne tiennent plus compte du rapport de force, d'où ce mépris"*, déplore-t-il.

Une solide intersyndicale rarement vue

Philippe, retraité depuis moins d'un an, a quand même un précieux conseil à donner à ses anciens collègues : "Essayez de tenir le plus longtemps possible !" Selon ces anciens cheminots, la force de ce mouvement réside dans l'intersyndicale, unie et résistante à tous les chocs. "Avoir une unité syndicale à ce niveau-là, c'est magnifique", reconnait Jean-Michel, à la retraite depuis treize ans*. "Et si je le souligne, c'est que ce n'est pas arrivé tout le temps !" "Et pourtant, même quand il y a tout le monde autour de la table, on n'arrive pas à négocier, rien ne se passe",* regrette Philippe. "C'est quand même incroyable !"

Mais ça ne fait que redoubler l'envie du syndicaliste de soutenir ses anciens collègues. "On sera toujours là pour les aider", assure-t-il. "Peut-être pas financièrement parce qu'on n'est pas des... Mais bon, moi je donne un peu à la caisse de grève quand je peux. Et puis on sera toujours présents sur les manifestations." D'ailleurs, s'il y a bien une habitude qui n'a pas quitté ces retraités ces dernières années, c'est de profiter du barbecue de la CGT avant le départ du cortège.