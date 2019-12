Réforme des retraites : 615.000 manifestants en France selon les autorités, 1,8 million selon la CGT

Les syndicats, qui ont tous appelé à se mobiliser contre la réforme des retraites du gouvernement, ont fortement mobilisé partout en France ce mardi. Le ministère de l'Intérieur annonce 615.000 manifestants dans le pays, dont 76.000 à Paris. La CGT annonce, elle, 1,8 million de manifestants en France, dont 350.000 dans la capitale. Le cabinet Occurence, mandaté par plusieurs médias dont Radio France, a compté 72.500 manifestants à Paris.

Alors qu'ils doivent être reçus par le Premier ministre Édouard Philippe ce mercredi, les organisations syndicales arriveront renforcées dans le bureau d'Édouard Philippe. Le mouvement se poursuit, avec un trafic dans les transports fortement perturbé ce mercredi, à la SNCF comme à la RATP.

Une mobilisation plus forte que le 5 décembre pour la CGT, inférieure pour les autorités

L'intersyndicale, renforcée par les syndicats réformistes qui avaient pour la première fois appelé à se mobiliser contre le projet de réforme du gouvernement, semble avoir remporté le pari de la mobilisation ce mardi. Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats en grève, mais aussi des soignants qui réclament davantage de moyens pour l'hôpital : salariés du public et du privé ont gonflé les cortèges.

Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestations ont rassemblé 615.000 manifestants dans toute la France dont 76.000 à Paris. Pour l'ensemble du pays, c'est moins que le 5 décembre pour les autorités, qui avaient compté 806.000 manifestants. Mais à Paris, c'est davantage, puisque les autorités avaient compté 65.000 manifestants au premier jour de la mobilisation.

Selon la CGT, la journée a davantage mobilisé partout dans le pays que celle du 5 décembre : le syndicat a compté 1,8 millions de personnes partout en France, dont 350.000 à Paris. Le 5 décembre, il avait compté 1,5 millions de manifestants en France, dont 250.000 à Paris. La journée est "un franc succès", s'était réjoui dès le début d'après-midi le leader de la CGT Philippe Martinez, estimant que "malgré les tentatives de division du gouvernement, la population reste mobilisée".

Le cabinet Occurence, mandaté par plusieurs médias dont Radio France, a compté 72.500 personnes dans la manifestation parisienne.

Des concertations entre gouvernement et partenaires sociaux ce mercredi

Ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé sa "détermination totale à mener la réforme", à la fois sur la création d'un "régime universel" et sur l'"équilibre" du système. La CGT, FO, la CFE-CGC, Solidaires et la FSU, qui réclament le retrait pur et simple du projet, étaient réunies en intersyndicale en début de soirée pour décider de la suite du mouvement.

Des concertations avec les partenaires sociaux doivent s'ouvrir à partir de ce mercredi à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise avant Noël.

L'opposition réclame toujours le retrait du projet avant Noël

Les leaders politiques Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV) ont à nouveau appelé ce mardi le gouvernement à retirer sa réforme. Les trois hommes ont appelé, en marge de la manifestation parisienne, à un geste pour les fêtes de Noël, alors que plusieurs responsables de l'exécutif avaient auparavant exhorté les grévistes de la SNCF à une trêve pour les fêtes de fin d'année.

"Il retirerait son projet" et "les gens raisonnables discuteraient", a suggéré Jean-Luc Mélenchon, déplorant que "monsieur Macron s'entête".

"Comme l'ensemble des Français, je souhaite que le moment de Noël ne soit pas entaché pour ceux qui ne pourront pas circuler et j'ai conscience que les cheminots eux-mêmes n'ont pas envie que cette fête soit gâchée", a pour sa part expliqué le premier secrétaire du PS Olivier Faure. "Et la seule façon de faire en sorte que les choses se passent bien, que le climat social s'apaise, c'est d'accepter de tout remettre à plat", a-t-il dit.

"Le gouvernement est en train de braquer toute la population en disant: il faut se dépêcher. Mais en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est le gouvernement qui est dans la seringue, c'est lui qui improvise, lui qui est dans l'erreur", a jugé Julien Bayou, le nouveau patron d'Europe écologie Les Verts.

Les députés LFI présenteront mercredi leur contre-projet sur les retraites. De son côté, le PS a lancé l'idée d'un intergroupe parlementaire de la gauche et des écologistes pour édifier un projet alternatif. Une première réunion est prévue mercredi.