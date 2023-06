Réforme des retraites : ce qu'il faut savoir des manifestations du mardi 6 juin dans les deux Charentes

Plus d'un mois après la dernière journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, l'intersyndicale organise six manifestations en Charente-Maritime et en Charente. En forme de baroud d'honneur ?

14e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites mardi 6 juin © Radio France - Marie-Laurence Dalle La 13ème et dernière journée unitaire de mobilisation contre la réforme des retraites avait été organisée le 1er mai, dans le cadre de la fête des travailleurs. Elle avait mobilisé plus de 19.000 personnes en Charente-Maritime, selon le pointage des organisations syndicales. Après les nombreux ponts et jours fériés du mois de mai, cet appel à manifester du mardi 6 juin aura valeur de test pour les syndicats. ⓘ Publicité Cette nouvelle journée de mobilisation intervient à deux jours de la proposition de loi d'abrogation de la réforme qui sera à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale le jeudi 8 juin. Les six manifestations dans les deux Charentes 10h30 : Saintes, Palais de Justice

10h30 : Rochefort, place Colbert (12h, barbecue)

10h30 : Royan, place Charles de Gaulle

10h30 : Angoulême, sur le parvis de la gare SNCF

14h30 : La Rochelle, parvis gare SNCF (12h, casse-croûte revendicatif et unitaire)

17h30 : Cognac, place François 1er Les perturbations dans les transports en commun devraient être assez faibles ce mardi 6 juin. Côté ferroviaire, la SNCF prévoyait 9 trains sur 10 en circulation au niveau nationale. La RTCR annonce des perturbations sur le réseau de bus Yélo de l'agglomération de La Rochelle. Le fonctionnement dans les écoles, la restauration scolaire et le périscolaire sera également impacté comme ici à La Rochelle. Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !