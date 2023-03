Réforme des retraites : ce qui vous attend en Indre-et-Loire pour la mobilisation du mardi 7 mars

Elle promet de mettre la France à l'arrêt. L'intersyndicale veut durcir la protestation contre la réforme des retraites et appelle à la grève reconductible à partir de ce mardi 7 mars, pour la sixième journée de mobilisation depuis le début du mouvement. Transports, écoles, manifestations, à quoi faut-il s'attendre en Indre-et-Loire ?

ⓘ Publicité

Trois manifestations

Il n'y aura pas un mais trois lieux de rendez-vous. Le premier, à Tours, à 10h. Le départ sera donné de la place Anatole France. Un autre rassemblement est prévu à Chinon à 17h, quai Danton, où se rendront les salariés de la centrale nucléaire qui, eux, sont en grève depuis ce lundi après-midi. Ils bloquent l'arrêt de la tranche 4, pour retarder le remplacement de combustible. Enfin, une manifestation est aussi prévue à Loches à 18h, place du marché aux fleurs.

Grève dans les écoles

Cette mobilisation, les syndicats l'annoncent très suivie dans le département, notamment dans l'Education nationale. Dans le premier degré, le Snuipp prédit entre 60 et 70% d'enseignants grévistes. Un quart des établissements a été sondé ce mardi et 67% des professeurs ont affirmé qu'ils ne viendraient pas travailler. Plusieurs écoles seront fermées. À Tours, sur les 58 établissements publics, 16 n'accueilleront pas les enfants. Au collège et au lycée, le SNES-FSU promet aussi "beaucoup de grévistes", sans donner d'estimation.

Transports perturbés

Dans les transports en commun, comptez seulement 1 TGV sur 5 sur l'axe Atlantique, celui qui passe par l'Indre-et-Loire. Même ratio pour les TER. Dans la métropole de Tours, seulement six lignes de bus du réseau Fil Bleu circuleront normalement. Et le trafic du tramway sera perturbé entre 9h et 15h, pendant la manifestation. Il sera partiellement remplacé par des bus, au nord, entre Vaucanson et place Choiseul.

Tractage au rond-point de l'avion à Tours-Nord

Pour le reste, malgré l'appel de la branche chimie de la CGT à bloquer les raffineries, rien n'est pour l'instant prévu au dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps. Il est simplement possible qu'il y ait quelques ralentissements, dès 7h, au niveau du rond-point de l'avion à Tours-Nord, où la CFDT mènera une opération de tractage.