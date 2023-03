Réforme des retraites : "Certains députés pourront toujours dire qu'ils allaient voter contre..."

En basket, on appelle ça un passage en force. Le gouvernement a finalement dégainé le 49.3 pour une adoption sans vote du texte pour sa réforme des retraites. L'exécutif n'était pas sûr d'avoir une majorité. La Première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement ce jeudi après-midi à l'Assemblée Nationale, sous les huées des oppositions, des appels à la démission et une Marseillaise entonnée dans l'hémicycle par des députés de la Nupes. A La Rochelle, entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées en fin d'après-midi devant la permanence d'Olivier Falorni. Le député MoDem et Indépendants de la première circonscription de Charente-Maritime n'aura pas eu à dévoiler son intention de vote qu'il a gardé secrète, puisque le 49.3 est passé par là.

Au-delà des circonvolutions parlementaires, c'est surtout le déni de démocratie que les manifestants ne digèrent pas. "On ne va rien lâcher au contraire, ils viennent de faire un véritable déni de démocratie et croyez-moi qu'on n'en restera pas", promet Benjamin Hecquard, secrétaire départemental CGT FATP 17. "Là, c'est trop, c'est beaucoup trop. Malgré les millions de personnes dans la rue, qui ont fait grève, des grévistes qui ont encore des copains qui sont toujours en grève, Il (Macron) n'écoute pas son peuple. Je peux vous dire que dans les jours qui suivent, il va y avoir des actions. On voit que que nos bases commencent à être un peu tendues aussi et c'est normal. Certains ont perdu des jours de grève et des bouts de salaire énormes. Oui, là c'est très tendu."

Tous les manifestants rochelais sont unanimes. Ce 49.3 est une provocation et ce passage en force risque d'attiser les colères . " Moi j'ai travaillé dans l'amiante sur les chantiers, un poisson mortifère", raconte Joël, un retraité des chantiers navals de la Pallice, "D'ailleurs demain (vendredi) matin, on enterre encore un copain. On subit tout ça 30-40 ans après. Pour l'instant, la retraite est toujours à 60 ans pour les travailleurs de l'amiante, ils ne sont pas encore revenus dessus mais ça peut arriver quand on voit ce qui se passe."

Drapeau de la CGT à la main, Jean-Luc Martin, ne décolère pas. En attendant que les organisations syndicales montrent la marche à suivre, ce retraité EDF/GDF avoue faire une overdose de 49.3. "10 fois en l'espace de six mois, ça fait quand même beaucoup. Tout ça pour nous faire avaler des trucs, dont on ne veut pas, y compris au-delà des organisations syndicales. Il passe comme ça en force, le sourire aux lèvres, la bouche en cœur, c'est inadmissible."

Et Jean-Luc de conclure avec un brin d'humour. "Certains députés vont pouvoir rentrer la tête haute dans leur circonscription sans craindre le courroux de leurs citoyens, parce qu'ils pourront toujours dire qu'ils allaient voter contre (rires)". Contacté ce jeudi après-midi par France Bleu La Rochelle, le député Olivier Falorni et son entourage n'ont pas donné suite à nos sollicitations.