Réforme des retraites : cinquième manifestation interprofessionnelle à Orléans

Orléans, France

Ils étaient entre 900 selon la police et 1300 selon les syndicats à manifester dans les rues d'Orléans contre la réforme des retraites ce samedi 11 janvier. C'était désormais la cinquième journée de mobilisation contre le texte, et le 38e jour de grève à la SNCF et la RATP.

Certaines manifestantes étaient déguisées et arboraient des slogans humoristiques © Radio France - Mathilde Bouquerel

A partir de 14h, les manifestants ont convergé vers l'arrêt du tramway A Saint-Marceau. Une demie-heure plus tard, le cortège s'est mis en marche vers la place d'Arc.

Les manifestants n'attendent rien des négociations en cours.

Loïc, fonctionnaire d'Etat, est venu manifester avec sa fille ce samedi après-midi. Il n'attend rien des négociations en cours à Matignon entre les partenaires sociaux et le premier ministre Edouard Philippe. "_La sagesse voudrait que le gouvernement se dise : "On ne trouve pas d'accord donc remettons nous au travail_ et reparlons en dans un an", explique-t-il, "Mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'il va faire. Donc _je crains que ça ne génère beaucoup de tensions, beaucoup d'énervement ..."_

Une quarantaine de gilets jaunes étaient présents dans le cortège © Radio France - Mathilde Bouquerel

Plus loin, Salomé Martini distribue des tracts pour le NPA. Pour elle, malgré les annonces du premier ministre qui déclare retirer provisoirement l'âge pivot à 64 ans de la réforme, il n'y a tout simplement pas la place pour la négociation sur le texte.

On est dans un cadre où il n'y a plus rien à négocier donc pour nous c'est le retrait

"Edouard Philippe dit à la CFDT qu'il est d'accord pour négocier la fin de l'âge pivot ...", déclare-t-elle, " Mais à condition qu'elle trouve _une autre façon de couper dans les retraites_. On est dans un cadre où il n'y a plus rien à négocier donc pour nous c'est le retrait pur et simple."

L'échéance des municipales

Raphaël Ieno est enseignant dans le primaire. Pour lui, il faut tenir encore jusqu'au mois de mars et aux élections municipales. "La République en Marche tient vraiment à _s'imposer à ces élections pour mieux s'ancrer au niveau local_, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra obtenir des choses."

En attendant, trois journées de mobilisation sont prévues le 14, 15 et 16 janvier prochain.