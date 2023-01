Réforme des retraites : comment estimer votre âge de départ et calculer vos droits ?

À quel âge pourrez-vous partir en retraite ? Aurez-vous droit à un taux plein ou devrez vous travailler un peu plus que prévu pour cumuler tous vos trimestres et partir sans décote ? Avec la réforme des retraites présentée par le gouvernement mardi soir, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans en 2030, a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne. La durée de cotisation va, elle aussi, évoluer : pour partir avec un taux plein, vous devrez avoir cotisé pendant 43 ans dès 2027. Ce qui signifie que pour certains travailleurs, partir à 64 ans sera possible, mais avec une décote, c'est-à-dire une pension moins élevée qu'un taux plein. France Bleu vous présente plusieurs outils pour pouvoir calculer vos droits, en terme d'âge mais aussi de taux de retraite.

Êtes-vous concerné par la réforme ?

Ce tableau résume, selon votre année de naissance, de quelle manière vous serez affecté par le report de l'âge de départ, qui va progressivement passer de 62 à 64 ans d'ici à 20230.

L'âge de départ à la retraite, avant et après la réforme. © Visactu - Visactu

Un simulateur personnalisé si vous êtes salarié du secteur privé

Le simulateur de l'assurance retraite, l'assurance des salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale, vous propose de calculer votre âge de départ à taux plein, grâce au total de vos trimestres acquis. Pour effectuer ce calcul personnalisé en fonction de votre carrière, il faut vous munir de votre Relevé de carrière, également appelé RIS. Ce document est accessible via internet, mais fréquemment saturé ce mercredi. Si vous avez accès à ces informations, vous pouvez normalement estimer votre âge de départ à taux plein.

Calculer votre âge de départ, quelque soit votre profil

Les services publics ont mis plusieurs outils en ligne pour vous aider à estimer votre âge de départ à la retraite, mais aussi et surtout le moment où vous pourrez partir avec un taux plein, sans décote. Dans un premier temps, le portail officiel "Info retraite" vous permet de créer votre compte retraite puis d'estimer votre âge de départ et vos droits. Mais les outils de simulation n'avaient pas encore été mis à jour ce mercredi, et se basaient toujours sur un âge légal de départ à 62 ans.

Le site "suis-je concerné", qui dépend du même portail, vous propose de vous dire si vous êtes concerné par la réforme des retraites, c'est-à-dire uniquement si vous êtes concernés par le report de l'âge légal de départ à 64 ans, mais sans vous préciser avec quel taux vous pourrez partir.

Comment connaître sa caisse de retraite ?

Pour calculer vos droits, vous serez peut-être amené à entrer en contact avec votre caisse de traite. Plusieurs dizaines de caisses de retraites existent, selon que vous soyez salarié, fonctionnaire, employé dans un secteur spécifique, entrepreneur ou encore agriculteur. Le service public a mis en ligne un portail qui permet de connaître votre caisse de retraite.

Un portail pour préparer sa retraite

Le gouvernement a également créé un portail public qui rassemble les questions que vous pouvez vous poser sur votre retraite en général. Il est accessible sur cette page et donne accès à plusieurs fiches pratiques, formulaires et explications selon chaque profil de carrière.