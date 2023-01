Réforme des retraites : comment la grève sera-t-elle suivie en Drôme et Ardèche jeudi 19 janvier ?

Reculer l'âge légal de la retraite à 64 ans , ça ne passe pas en Drôme Ardèche. Ils seront 86 % des instituteurs à faire grève en Ardèche, trois professeurs des écoles sur quatre dans la Drôme. Ce sont donc au moins 250 écoles qui seront fermées dans nos deux départements, ce jeudi. À titre indicatif, le syndicat SNUIPP 07 recense, ce mardi, 507 classes sans enseignant sur 602 qui ont déjà répondu, en Ardèche il y a 996 classes.

Dans le secondaire, pas d'obligation pour les professeurs de se déclarer gréviste à l'avance, mais le mouvement là aussi sera très suivi. Par exemple, pas de cours au collège de Tournon-sur-Rhône. Les élèves seront accueillis, mais il n'y aura ni vie scolaire ni cantine. Car les employés territoriaux également seront en grève. Les internes et demi-pensionnaires du lycée Triboulet de Romans-sur-Isère n'auront pas de repas chaud juste un sandwich, pas de self non plus au lycée de Saint-Vallier.

Du jamais vu à la SNCF

Pour se déplacer aussi ce sera très compliqué. Au niveau national, la SNCF ne prévoit qu'un TGV sur trois sur la ligne sud est un Ouigo sur trois et seulement un TER sur dix. Il faut dire que rien que, pour la Drôme, c'est un taux de gréviste annoncé rarement atteint. Près de 90 % de "roulants" ( conducteurs et contrôleurs) vont cesser le travail à Valence, et plus de 50% pour les autres métiers de la SNCF.

Les bus Citéa rouleront

En revanche, pas de grève possible ce 19 janvier pour les conducteurs des bus de l'agglo Valence-Romans à cause d'un un souci administratif. Le préavis n'a pas pu être déposé dans les temps par rapport aux délais légaux, donc aucun chauffeur ne pourra cesser le travail. Seuls ceux en repos pourront aller manifester. Mais les syndicalistes se rattraperont dès le jeudi suivant, puisqu'ils ont déjà déposé leur préavis pour le 26 janvier. À Aubenas aussi, les bus de ville circuleront normalement ce jeudi.

Six manifestations en Drôme et en Ardèche

Six manifestations sont organisées, ce jeudi, dans nos départements :

- Privas à 10h30 devant la préfecture

- Le Cheylard à 14h devant la Mairie

- Montélimar à 14h devant le théâtre

- Aubenas à 14h au rond-point de Ponson

- Annonay à 14h30 devant la gare routière

- Valence à 14h30 au Champ de Mars

Lors de la précédente réforme des retraites en décembre 2019, la première journée de mobilisation le 5 décembre avait réuni près de 15 à 20 mille personnes dans nos deux départements, dont près de 7.000 rien qu'à Valence